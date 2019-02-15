警尋獲走失童　母子送親筆卡片成最棒的情人節禮物

▲走失男童被員警尋獲，母子寫維尼熊卡片致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓夫妻與大兒子Kiwi在台中火車站走失，焦急如焚的她向執勤員警求援，警方密集巡邏找人，不到半小時就安全找到他，母子團聚，Kiwi更是痛哭流涕。為感謝警察伯伯，Kiwi也與母親14日情人節送上親筆寫的小熊維尼卡片，保證「會乖乖不會亂跑」，讓員警備感窩心。

第一警分局繼中派出所警員李昱陞2月13日下午4點左右，在台中火車站建國路方向指揮交通，突然一對夫妻與一名男童匆忙跑去找他，李女憂心忡忡說「我兒子不見了！」35歲李女說，她跟丈夫帶著2名兒子到火車站附近逛街，4歲大兒子Kiwi看到店家外有擺攤賣娃娃，就逗留在現場，他們走一段路後回頭，就不見他蹤影，「拜託幫我找兒子！」

李員先安撫少婦情緒，問清楚男童失蹤大約時間、地點及特徵後，立刻通報線上巡邏警網分頭找尋，果然不到半小時，員警就在一家手機配件店家內找到哭得唏哩嘩啦的Kiwi。李女一家人得知趕到現場，一見真的是愛兒，相擁而泣，圓滿收場。

▲警方迅速找到走失男童，一家人相擁而泣。（圖／記者李忠憲翻攝）

李女為感謝警方，與Kiwi選了一張他最愛的維尼熊家族卡片，除了有Kiwi親筆簽名外，上面也寫著「以後會乖乖不亂跑」、「謝謝警察伯伯找到我」，14日送到派出所，表達感謝，讓員警備感窩心，直呼是最有心意的情人節卡片。

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