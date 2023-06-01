【更生好物每周報】艾格諾先生手工蛋捲　蛋捲的魔法師

▲艾格諾先生手工蛋捲研發出許多豐富又獨特的口味，讓味蕾的享受更添變化。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）

記者王淑君／整理報導

捲起袖子踏入蛋捲的世界，為了使這份美味成為任何年紀都合適品嘗的甜點，艾格諾先生研發出少油、少糖，以及不加一滴水及化學添加物的蛋捲，與其他有別的風味，更讓人好奇不禁想嘗試看看。

傳遞幸福滋味 艾格諾先生手工蛋捲誕生

過去經歷的風雨是堅定現在平靜的力量，年少時期的輕狂，與眾人吆喝的聲音急轉直下，再次所見的畫面已是透過獄中鐵窗看出來的風景。

未來是什麼？漫長的日子裡，對於人生的想法是多麼難以想像，歷經與家人的別離，腦中所思念的是幼時阿嬤偷偷塞給自己吃的蛋捲，用想像就能感受到幸福滋味。艾格諾先生聽聞獄中的同學說蛋捲是監所的熱銷產品，受到這份啟發，艾格諾先生對於人生有了新的想法，為了延續腦中記憶的這份美好，「艾格諾先生手工蛋捲」就此誕生。

▼炙熱的鐵板上，當麵皮漸漸金黃，隨之而來的就是撲鼻的蛋捲香味。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）

回歸正常的日子裡，為了實踐心中所想，艾格諾先生與臺灣更生保護會臺北分會貸款購買器材，令心中描繪的藍圖又朝現實向前了一步。透過日夜的嘗試與修正，調和出最恰當的比例，當心目中理想的蛋捲成型時，也終於放下心來。

脆麵變蛋捲 口味的魔術師

這些年因遇上缺蛋危機，而蛋捲的製作更是受到很大的影響。在這段不平穩的時期裡，艾格諾先生所調製的麵糊依然堅持不加一滴水，同樣維持少糖、少油與不含化學添加物，也不漲價，這正是艾格諾先生想與大眾分享這份美好，以及自己對於蛋捲的堅持。

艾格諾先生就像是蛋捲的魔術師，除了基本的原味、芝麻，變化出抹茶，甚至玫瑰、山葵海苔，更特別的是，融合讓人意想不到的脆麵製成餅皮，使艾格諾先生的蛋捲更具特色。

另外，他也精心設計出不同形式的禮盒以滿足送禮需求。目前，艾格諾先生手工蛋捲除了在網路商城能買到外，更在百貨公司設立櫃位，使這份蛋捲的美好記憶能更便利的傳達給更多人。

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艾格諾先生手工蛋捲



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▼艾格諾先生手工蛋捲堅持以少油、少糖、不加一滴水與化學添加物製成。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）