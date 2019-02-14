身高滿150公分才能入學　胡志明市師範大學招生規定惹議

▲胡志明市師範大學2019年招生簡章限制學生入學身高。（圖／翻攝自Google Map）



國際中心／綜合報導

越南胡志明市師範大學近日公布最新招生規定，其中一項為男生身高必須155公分以上，女生必須達150公分以上，此項規定引來許多爭議。該校培訓部副主任雷汎坤（音譯，Le Phan Quoc）表示，「身高是健康因素之一，也是迎合社會需求的因素之一」。

綜合越媒報導，越南師資培訓中心之一的「胡志明市師範大學」近日公布了2019年招生簡章，其中竟然出現身高限制，男生必須達155公分以上，女生則要150公分才有錄取資格，而體育教育相關科系則限制更嚴格，男生身高須達165公分以上、體重50公斤以上，女生則要155公分以上，體重45公斤以上。

這項招生資格一出，引起多數民眾不滿表示，師範大學和一般軍校、警校特殊學院不同，若以身高來限制學生錄取資格，已經剝奪許多人的權利，「當老師最重要的是專業知識和教學能力，而不是外表」。

對此該校培訓部副主任雷汎坤表示，會規定這項要求是考量到教師的健康問題，且2009至2010年期間，越南20歲男性平均身高為164公分，女性為150公分，因此要求女性150公分是可以接受的也是可行的。校方也強調，若有特殊情形，學校也會進行詳細調查，並確保每位考生的人權並給予尊重 。