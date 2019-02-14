　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高俊明牧師辭世　蔡英文哀慟不捨：這是國家的損失

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

高俊明牧師

▲高俊明牧師。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陶本和／台北報導

長老教會高俊明牧師14日傍晚於台南德輝苑臨安養護中心辭世，享壽90歲。長老教會臉書證實，高俊明已於傍晚17時25分安息主懷。對此，總統府晚間表示，總統蔡英文哀慟、不捨，認為這是國家的損失。

總統府發言人張惇涵表示，從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，高牧師一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。

張惇涵表示，得知高牧師辭世的消息，蔡英文至感哀慟與不捨，更認為這是國家的損失。感念高牧師對台灣的奉獻，總統也願高牧師安息主懷，並盼望高牧師夫人李麗珍牧師娘保重身體，節哀珍重。

高俊明是台灣知名牧師，1929年出生於台南，畢業於台南神學院；1979年美麗島事件後，高俊明還曾協助施明德逃亡，因此遭捕並以「共同藏匿叛徒」而入獄7年、褫奪公權5年；高俊明被捕一事引起梵諦岡關注，教宗若望保祿二世更曾派駐台特使前往探監。出獄後的高俊明曾任台灣基督長老教會總會總幹事、台灣基督教長老教會松年大學校長，2000年陳水扁當選總統後，高還曾任總統府國策顧問。

對於近年鬧得沸沸揚揚的同性婚姻議題，高俊明始終堅持反對立場，還強調同志婚姻若通過將對台帶來深遠影響、家庭制度崩盤、國家逐步走向滅亡；為此，2016年總統蔡英文邀請出任總統府資政時，高俊明予以婉拒，2019年初時，高俊明還曾夥同台灣獨派大老吳澧培、彭明敏與李遠哲，公開登報呼籲蔡英文總統放棄2020連任、交出行政權，並力挺行政院前院長賴清德參選2020，引發逼宮說法。

▼總統蔡英文。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者徐文彬攝）注意20190207前請勿使用 。

ET快訊
Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO
快訊／機師罷工164小時宣告結束　工會5訴求與華航終於達成共
「立委缺席沒收薪水」黃國昌喊帥　網友求仿效捷克跟上

關鍵字：高俊明,蔡英文,總統,總統府,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高俊明牧師辭世　蔡英文哀慟不捨：這是國家的損失

台北燈節點燈　柯P看豬寶也嫌怪：安慰自己覺得怪怪的都大賣

快訊／年初登報籲蔡英文「放棄連任」！高俊明牧師辭世　享壽90歲

戒菸中心爆「詐領菸捐」　監委申請自動調查

陳師孟：扁說沒有追到「真正黑手」　不需要彈劾

陸委會告知不可簽任何協議　韓國瑜：我很清楚，不必念緊箍咒

柯文哲酸韓國瑜　羅智強諷：他像喝了一大缸醋

蔡英文談國家主權酸「多好幾位陸委會主委」：沒有指腹為婚這回事

盧秀燕支持初選全民調　「總統不是自己選爽的」喊話藍太陽

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

高俊明牧師辭世　蔡英文哀慟不捨：這是國家的損失

台北燈節點燈　柯P看豬寶也嫌怪：安慰自己覺得怪怪的都大賣

快訊／年初登報籲蔡英文「放棄連任」！高俊明牧師辭世　享壽90歲

戒菸中心爆「詐領菸捐」　監委申請自動調查

陳師孟：扁說沒有追到「真正黑手」　不需要彈劾

陸委會告知不可簽任何協議　韓國瑜：我很清楚，不必念緊箍咒

柯文哲酸韓國瑜　羅智強諷：他像喝了一大缸醋

蔡英文談國家主權酸「多好幾位陸委會主委」：沒有指腹為婚這回事

盧秀燕支持初選全民調　「總統不是自己選爽的」喊話藍太陽

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

我單身我驕傲！「6好處」遲遲不脫魯：光荷包屌打一堆人

罷工7天終將落幕！破百機師聚交部見證歷史　互擁大喊「準備上班」

林俊傑情人節宣布「正宮」是她！加唱限定彩蛋歌..萬粉聽跪了

出遊爆胎孤立無援！多良警挽袖換備胎　她紅眼眶道謝説再見

紅髮艾德4月台灣開唱　超狂開場嘉賓公開⋯是ONE OK ROCK！

「金秘書｣朴敏英來了！粉紅西裝襯Tiffany珠寶　在台過情人節

閨蜜小旅行5種風格玩台南！穿浴衣、歐風建築網美照　

雄女妹上台大醫斬初戀！爆「無縫學長」刪光照片…學霸前男友近況曝光

泰版《我可能不會愛你》　Nine戲外「摸頭安撫」平采娜！超甜互動粉絲尖叫

美泰「金色眼鏡蛇」軍演！陸戰隊喝蛇血吞毒蠍　用保險套煮白飯

政治熱門新聞

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

憲兵把女友打成豬頭　又酒後大鬧..

女友辣乳解放教做冰　童仲彥爽吃..

吳敦義要朱系立委挑戰艱困選區！

快訊／高俊明牧師辭世　享壽90..

打臉韓國瑜？蔡英文公布農產外銷..

羅智強挺韓國瑜　嗆總統府「豬邏..

韓國瑜拋「你儂我儂」新論述　籲..

柯文哲：國是中華民國，家叫台灣

韓國瑜嗆蔡英文：不要九二共識又..

Live／情人節25對情侶墜愛..

韓國瑜稱「酸酸的」　柯P：我只..

被陸委會善意提醒　韓國瑜：莫念..

韓國瑜向中央開砲！王丰：葉爾欽..

更多熱門

相關新聞

快訊／高俊明牧師辭世　享壽90歲

長老教會高俊明牧師14日傍晚於台南德輝苑臨安養護中心辭世，享壽90歲。長老教會臉書證實，高俊明已於傍晚17時25分安息主懷。

黃寶慧挺進白宮智庫訪問執行長：美中進入新關係

民進黨修法「封殺」馬習二會？　陸委會澄清：非針對個人

吳敦義揚言執政後簽兩岸和平協議　陸委會：不具備推動條件

民進黨4案列優先法案　管碧玲將接黨團幹事長

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

她「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面