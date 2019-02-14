高俊明牧師辭世　蔡英文哀慟不捨：這是國家的損失

▲高俊明牧師。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者陶本和／台北報導

長老教會高俊明牧師14日傍晚於台南德輝苑臨安養護中心辭世，享壽90歲。長老教會臉書證實，高俊明已於傍晚17時25分安息主懷。對此，總統府晚間表示，總統蔡英文哀慟、不捨，認為這是國家的損失。

總統府發言人張惇涵表示，從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，高牧師一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。

張惇涵表示，得知高牧師辭世的消息，蔡英文至感哀慟與不捨，更認為這是國家的損失。感念高牧師對台灣的奉獻，總統也願高牧師安息主懷，並盼望高牧師夫人李麗珍牧師娘保重身體，節哀珍重。

高俊明是台灣知名牧師，1929年出生於台南，畢業於台南神學院；1979年美麗島事件後，高俊明還曾協助施明德逃亡，因此遭捕並以「共同藏匿叛徒」而入獄7年、褫奪公權5年；高俊明被捕一事引起梵諦岡關注，教宗若望保祿二世更曾派駐台特使前往探監。出獄後的高俊明曾任台灣基督長老教會總會總幹事、台灣基督教長老教會松年大學校長，2000年陳水扁當選總統後，高還曾任總統府國策顧問。

對於近年鬧得沸沸揚揚的同性婚姻議題，高俊明始終堅持反對立場，還強調同志婚姻若通過將對台帶來深遠影響、家庭制度崩盤、國家逐步走向滅亡；為此，2016年總統蔡英文邀請出任總統府資政時，高俊明予以婉拒，2019年初時，高俊明還曾夥同台灣獨派大老吳澧培、彭明敏與李遠哲，公開登報呼籲蔡英文總統放棄2020連任、交出行政權，並力挺行政院前院長賴清德參選2020，引發逼宮說法。

▼總統蔡英文。（圖／記者徐文彬攝）