集思廣益　擘劃宜縣未來4年教育願景

▲▼14日舉行的「2018學年度第2學期中小學校長會議」，集思廣益要擘劃宜縣未來4年教育願景。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府14日在宜蘭運動公園體育館舉行「2018學年度第2學期中小學校長會議」。縣長林姿妙期勉在場所有校長共同努力全方位提升教育層次，並宣示推動教育福利的決心。而宜縣教育處長王泓翔則是報告宜縣未來4年教育政策施政計畫及進行分組討論，校長們集思廣益，一同擘劃宜蘭縣未來4年教育願景。

宜縣教育處長王泓翔在「2018學年度第2學期中小學校長會議」表示，宜縣2019至2022的教育發展，以I3”愛的3次方程式為核心，建構每個學校成為具啟發性、創新及互動性的學校，並推動7個教育主軸（雙語、技職、科技、閱讀、美感、自然、體育教育），運用雙語化及科技化為教育主軸課程實驗，讓每一個孩子得以適性揚才、發展天賦。

宜蘭縣政府表示，學校校長是教育政策的最重要推手，宜縣未來4年的教育政策方向，透過全縣校長會議的舉行，由全體校長分組參與討論，集思廣益、共同擘劃宜縣未來4年教育的願景與凝聚共識。目標在讓孩子們成為終身學習者，學習與在地連結、具生活實踐的能力，並成為具歷史感的公民等自主學習者，朝向「樂學，樂活，樂養，樂齡」的永續成長教育環境。