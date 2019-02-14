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文化大學大典樓釀火搶救16人　中文系辦珍藏圖書遭燻黑

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▲▼文化大學火警,雲梯車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲13日文化大學大典樓一場大火釀16人受困，中文系古書險遭全毀。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

文化大學13日大典樓5樓突然竄出濃煙，造成14名大樓內學生倉皇逃生至6樓露台求救，而2名女學生躲廁所獲救時受到嚴重嗆傷，而5樓的中文系則是有許多珍藏的古文書也險遭祝融。

警消13日下午5時許接獲通報，文化大學大典樓傳出火警，有14名學生在露台求救，甚至有學生為了逃生，從8樓逃到7樓，再從窗戶跳到6樓陽台，所幸僅造成皮肉傷。

但景觀系4年級的22歲李姓女學生、23的陳姓女學生則因躲藏6樓男廁，並打119請求警消協助，救出時因吸入較多黑煙受傷嚴重，分別送往榮總、新光2間醫院搶救，經過搶救後也都恢復生命徵象，目前仍在醫院觀察

而經過調查，初步了解李、陳2人因趕工畢業製作，所以特別商借教室做模型，初步懷疑是在定型保麗龍或者木條時有用到噴槍不小心釀禍，而火調14日也前往火警現場，希望能夠還原當時起火原因。

但因大典樓屬於文學院，4樓是歷史系所，而5樓則是中文系所，因在5樓起火點旁的中文系所，藏放多本珍藏圖書遭毀，校方透露，這些書籍有些都是30、40年前的老書，沒想到一場大火被燻黑了。

而對於消防疏失問題，警消也指出，文化大學該大樓火警當下，警報器有作響，並聯動傳訊息到工作人員手機，並且大典樓檢修、申報都沒有問題，定期的消防安全檢查也都是合格的，並未有消防疏失

針對大典樓是否有違建部分？文化大學則表示，大典樓已有40多年歷史，並不屬於違法建築，且為了確保校園環境，已依照教育部規定完成耐震評估以及結構補強。

文化大學也於2015年8月中旬發包委任建築師進行7、8樓使用執照補領作業，並每三個月向教育部報告，目前正在請領使用執照程序，也更新了消防設備。

▲▼文化大學大典館4樓起火，16人受困，1名學生命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼文化大學火警,雲梯車。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：文化大學,大典樓,火警,中文系,古文書

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