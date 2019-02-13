駝背嬤緊抓欄杆！4年輕人火車上沒讓座遭譙爆　真相曝光…網羞愧了

▲4名年輕人因沒有讓座給駝背阿嬤，遭網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／Aussie Aussie Aussie Aussie）

國際中心／綜合報導

日前網路流傳一張照片，在澳洲雪梨（Sydney）的火車上，只見有位滿頭白髮的阿嬤，駝著背緊抓著車廂的欄杆，一旁卻有4個年輕人若無其事地坐在位子上。照片一曝光，馬上引起不少網友痛批這些年輕人「一點愛心也沒有，還這樣冷眼看著可憐的阿嬤」。不過阿嬤的孫子最近出面還原真相，表示「事情根本不是大家所看到的那樣」，讓不少曾經留言罵人的網友全都羞愧了。

據《7 News 》報導，從照片中可以看到，身穿紅色衣服、滿頭白髮的駝背嬤站在車廂正中間，吃力的用一隻手抓著欄杆。她面前的一排座位坐著4個年輕人，有的低頭滑著手機，有的把手放胸前似乎正在發呆，還有人朝阿嬤的方向看，但似乎沒有想禮讓座位給駝背嬤。

▲駝背嬤吃力的抓著欄杆。（圖／翻攝自Facebook／Aussie Aussie Aussie Aussie）

這張照片在臉書瘋傳，不少網友看到這張照片後，都氣得怒批坐在位子上的年輕人，「這些人都沒有看到站在眼前這位搖搖晃晃的可憐老婦人嗎？」、「好手好腳的，為什麼不讓給奶奶坐？」、「讓個位子很難嗎，他們的行為令我作嘔」、「不可能4個人都剛好需要坐位吧，難道要阿嬤上前詢問才會讓坐嗎？」、「拍照的人也有問題吧！幹嘛不幫忙請那些人讓位」、「冷漠的社會」。

▲ 台灣也經常發生年輕人與老年人讓坐衝突。（圖／台北捷運公司提供）

沒想到過了幾天，一位自稱是阿嬤孫子的男子發布聲明澄清，其實網友們都誤會了，當時因為阿嬤準備要在下一站下車，所以才會沒有任何人讓座。他不清楚拍下這個畫面的人是搞錯了還是刻意想藉此炒作，不過讓幾名年輕人無故受到網友砲轟，他感到非常抱歉。

對此，2GB電台主持人班恩（Ben Fordham）則認為，無論拍攝者的動機為何，至少透過這張照片能夠提醒人們，「不用等到別人詢問，就自動起身，禮讓座位給那些最需要的人。」