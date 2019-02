華為怒登廣告「5G沒有我們，就像橄欖球賽缺紐西蘭！」　力挽公眾信心

▲美國政府懷疑北京會使用華為的設備來進行間諜活動。(圖/記者邱顯燁攝)

國際中心/綜合報導



中國大陸電信廠華為(Huawei)因為被禁止參與5G網路建設而感到不悅,13日在紐西蘭主要報紙「刊登全版廣告」,內容以橄欖球比賽消遣紐西蘭政府的政策,聲稱「5G沒有華為,就像橄欖球比賽沒有紐西蘭」,不過相關官員仍不為所動。紐西蘭情報部門在去年以「國家安全重大風險」為由,否決新一代5G網路使用華為技術的計畫。

綜合外媒報導,華為在紐西蘭的分公司發布聲明指出,「沒有證據可顯示我們有做錯任何事,該禁令只會扼殺紐西蘭使用最佳網路設備的機會,我們認為這個決策要傳達的訊息非常奇怪,就像在橄欖球比賽中,紐西蘭不會接受自己位居第2或第3名,那當提到5G時,也不能容忍才對。」

報導更指出,華為在紐西蘭分公司還在聲明中表示,紐西蘭將錯過最先進的5G技術,當地消費者最終可能為此要支付更多費用。據了解,華為所刊登的廣告出現在報紙與網站上,包括紐西蘭主要媒體Stuff.co.nz與紐西蘭先驅報。

紐西蘭情報部門在去(2018)年11月以「國家安全重大風險」為由,拒絕了新一代5G網路使用華為技術的計畫,且越來越多的國家也針對華為頒布禁令,原因是擔心華為設備可能會成為中國大陸間諜的後門。對此,北京方面則駁斥「子虛烏有」。

華為試圖透過廣告把該問題再度訴諸大眾,不過紐西蘭方面則試圖要淡化這道禁令,以避免觸怒他們最大的貿易夥伴「中國大陸」。紐西蘭對外情報部門「政府通訊安全局」(GCSB)局長李特(Andrew Little)指出,「此舉毫無助益,任憑他們(指陸方)叫囂,但我們要對國家安全利益做出決定,這是我們做決策時唯一的考量。」

Huawei's new rugby ad in New Zealand after regulators there blocked the company from using its 5G equipment. 10 points to the marketing agency, if not the company... pic.twitter.com/5Vebxmintu