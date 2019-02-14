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華為怒登廣告「5G沒有我們，就像橄欖球賽缺紐西蘭！」　力挽公眾信心

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▲▼華為門市,資安問題。（圖／記者邱顯燁攝）

▲美國政府懷疑北京會使用華為的設備來進行間諜活動。（圖／記者邱顯燁攝）

國際中心／綜合報導

中國大陸電信廠華為（Huawei）因為被禁止參與5G網路建設而感到不悅，13日在紐西蘭主要報紙「刊登全版廣告」，內容以橄欖球比賽消遣紐西蘭政府的政策，聲稱「5G沒有華為，就像橄欖球比賽沒有紐西蘭」，不過相關官員仍不為所動。紐西蘭情報部門在去年以「國家安全重大風險」為由，否決新一代5G網路使用華為技術的計畫。

綜合外媒報導，華為在紐西蘭的分公司發布聲明指出，「沒有證據可顯示我們有做錯任何事，該禁令只會扼殺紐西蘭使用最佳網路設備的機會，我們認為這個決策要傳達的訊息非常奇怪，就像在橄欖球比賽中，紐西蘭不會接受自己位居第2或第3名，那當提到5G時，也不能容忍才對。」

報導更指出，華為在紐西蘭分公司還在聲明中表示，紐西蘭將錯過最先進的5G技術，當地消費者最終可能為此要支付更多費用。據了解，華為所刊登的廣告出現在報紙與網站上，包括紐西蘭主要媒體Stuff.co.nz與紐西蘭先驅報。

紐西蘭情報部門在去（2018）年11月以「國家安全重大風險」為由，拒絕了新一代5G網路使用華為技術的計畫，且越來越多的國家也針對華為頒布禁令，原因是擔心華為設備可能會成為中國大陸間諜的後門。對此，北京方面則駁斥「子虛烏有」。

華為試圖透過廣告把該問題再度訴諸大眾，不過紐西蘭方面則試圖要淡化這道禁令，以避免觸怒他們最大的貿易夥伴「中國大陸」。紐西蘭對外情報部門「政府通訊安全局」（GCSB）局長李特（Andrew Little）指出，「此舉毫無助益，任憑他們（指陸方）叫囂，但我們要對國家安全利益做出決定，這是我們做決策時唯一的考量。」

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關鍵字：華為,紐西蘭,紐澳要聞,5G

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