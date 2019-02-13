元宵節拜賜福天官「補財庫」　888紅包讓你財運旺整年

▲元宵節這天，除了吃湯圓別忘了到廟宇向神明「補財庫」。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）

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春節假期才剛過完，下周19日將迎接有「小過年」之稱的元宵節，根據傳統習俗，許多民眾除了會吃湯圓應景，還會特別選在這天去廟宇拜拜、補財庫。專家建議，當天可準備一個紅包袋，拿到主祀天官大帝或財神廟過火後，隨身攜帶即可帶來財運。

農曆正月15日的元宵節，又被稱為「上元節」，民間信仰中，將上元一品賜福天官、中元二品赦罪地官與下元三品解厄水官，三官大帝的生日訂為三元節，而「上元」、「中元」、「下元」三節也被認為是一年裡3次補財庫的最佳時機，許多人會在上元節這天，特別祭祀為人「賜福」的天官大帝，或是前往財神廟向財神爺求財，是轉運賜福的好日子。

▼許多民眾會在上元節這天，前往廟宇祈求財運與好運。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

想要在元宵節這天補財庫，民眾可在15日凌晨0時，在家準備好三牲、水果等供品，和補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字，祈求所祭拜的神明賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝有168或888等吉祥數字，過火後隨身攜帶便可為自己帶來財運，許多廟宇也會為想要補財庫的民眾舉辦科儀，由於參拜民眾較多，有需要的民眾建議可提早預約。

▼建議祭拜時，可準備一個紅包過火後隨身攜帶。（圖／示意圖／記者許凱彰攝）