李永然／英國《人權法案》確立宗教自由的保障

▲英國對於宗教自由的保障，自《人權法案》頒布後更加確立，更包含不受國家干涉，自由持有或改變宗教或信仰的權利。（圖／pixabay）

【保衛宗教自由與制定宗教基本法系列1】

我國外交部已委託台灣民主基金會，將於今年3月主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，值此活動即將舉辦的當下，我們也必須關注台灣目前宗教自由保障的法制完善！

台灣自大法官會議釋字第537號解釋作成後，宗教團體之宗教自由更受關注，內政部雖多次提出《宗教團體法》草案，但因「行政管制密度」過高，不符聯合國《公民與政治權利國際公約》第18條規定的精神，宗教團體於是提出制定《宗教基本法》的呼籲，目前也已有數十位立法委員連署提案。

對於此一問題，我們也來看看先進國家的立法，借鏡他國。

英國對於宗教自由的保障，自1998年的《人權法案》頒布實施後，進而邁向新的里程碑。《人權法案》將《歐洲人權公約》（ECHR）的大部分內容引入英國法，確立了以公民權利與政治權利為主體的一系列權利，其中包括「思想、良心和宗教的自由」（註1）。

按《歐洲人權公約》第9條主要規定：1.人人享有思想、良心和宗教的自由，包括改變其宗教或信仰的自由，以及單獨或集體、公開或私下以敬拜、教義、實踐或戒律的方式，表達其宗教或信仰自由；2.個人表達其宗教或信仰的自由，僅受法律明確規定的限制，在民主社會中為了公共安全的利益，為了保護公共秩序、衛生或道德，或他人的權利與自由，是必要的。

上述規定既保護思想、良心和宗教的權利，也保護了個人宗教或信仰表達的積極權利，且包含不受國家干涉，自由持有或改變宗教或信仰的權利（註2）。

因而目前在英國，如果對於宗教、信仰自由的限制，必須證明國家所進行的干涉是合理的，因而須受以下三個要件審查檢視：該限制由法律予以規定；有正當合理的目標；對於民主社會來說是必要的。

再者，英國對於宗教自由保障並非僅限於個人，還包括集體的宗教自由。《人權法案》第13條為宗教組織的宗教自由提供特別的保護，「如果法院根據《人權法案》所做出的某一決定，有可能影響到宗教組織（組織本身或其成員團體）享有的思想、良心或宗教的權利，就必須對此項公約權利給予特別的重要。」

綜上所述，可見英國對個人，甚至宗教團體的宗教信仰自由保障已因《人權法案》的頒布施行而益趨完備。反觀台灣，僅有《憲法》第13條「人民有信仰宗教之自由」簡單的原則及《憲法》第7條宗教平等的規定，導致《宗教團體法》草案研議已十餘年卻仍欠缺共識。值此之故，唯有先訂立《宗教基本法》，將聯合國《世界人權宣言》第18條、《公民與政治權利公約》第18條及《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不寬容和歧視宣言》的抽象原則予以揭櫫，進而迅速完成《宗教團體法》的立法，使我國宗教自由保障的法制化得以完善，藉以實現我國「人權立國」之理念！

附註：

1.彼得‧坎普撰「大英聯合王國與聯合國《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不寬容和歧視宣言》」乙文，John Witte, Jr.等著、隋嘉濱、黃宗英等譯校：七國宗教法制的基礎與前沿，頁14，2018年1月第1版第1次印刷，中國民主法制出版社出版發行。

2.Mark Hill QC、Russell Sandberg、Norman Doe著、陳嘉濱譯，頁28，2014年11月第1版第1次印刷，法律出版社出版。

好文推薦

李永然／少數逃不代表多數 有資力的刑事被告就一定會逃亡？



李永然／失靈的檢評會 檢察官誰來檢察？



李永然／文化政策該重視 那宗教信仰自由的保障呢



●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。