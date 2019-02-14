文大大典館屬既存違建　柯文哲：違建有公安還是要處理

▲文化大學大典館4樓起火，16人受困，1名學生命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

北市文化大學大典館13日下午5時許發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，目前兩人都已恢復生命意識。北市建管處14日上午回應，大典館整棟8層建物都有依法辦理公安申報，至於違建部分屬83年前既存違建，暫免查報拆除。市長柯文哲說，依法行事，若違建有公安疑慮還是要處理。

針對文大大典館發生火警，柯文哲14日出席江南市場BOT案大樓啟用典禮表示，依法行事，遇到爭議就照sop走；至於是屬既存違建，柯說，以前有民國83年那條線，後來我拿掉，我說那個不是管那條線，有公安還是要處理，「他們一定是當時公安沒有被列入公安危險的才會存活到現在。」

北市建管處上午召開記者會為應，文化大學「大典館」8層樓建物都有依法辦理建築物公共安全檢查申報，檢查項目包括「防火避難設施」、「消防安全設備」，經專業檢查人檢查簽證合格。

至於專業檢查人是否涉有簽證不實？建管處表示，待消防局完成火場調查鑑定程序後，再派員赴大典館現場複查確認。如有違失，將追究專業檢查人簽證責任，並督促校方進行必要之改善。

另外，「大典館」領有61工使317號使用執照，係地下一層地上四層之建築物，現況五至八樓部分係屬民國83年以前的「既存違建」，依法得列入分類分期程序處理，暫免查報拆除。後續建管處將要求校方儘速完成補照程序。

文大則對大典館事件提出四點聲明：一、大典館建築物迄今已有四十多年歷史。民國60年期間適逢建築法規修訂，當時未領有使用執照之建築物並非屬不合法之建物；後因相關法規多次變更，造成校舍後期擬辦理補發使用執照時，需經歷繁雜的行政程序。

其次，文大說，為提升校園安全、保障學生學習環境，早在此次火災之前的民國97～98年間，全棟1-8F即已依教育部規定完成耐震評估及結構補強；並於104年8月19日發包委任建築師進行7～8F補領使用執照作業，並且每季向教育部報告。目前是在請領使用執照程序中，當前進度為檢討建蔽及容積率。並且，為了補領使用執照，本校在去年也依最新消防法規更新了消防設備。

第三，文大表示，至於空間的設施設備安全部分，目前各年度也均依政府規定進行建築公共安全檢查簽證及消防安全設備檢修申報。第四，文大說，對於本次火災發生區域，本校會確實調查原因，同時也將對校內其他建築物再次進行全面清查體檢，以維護師生安全為首要目標。

▼柯文哲出席江南市場BOT案大樓啟用典禮。（圖／記者黃克翔攝）