東區沒落羅霈穎嗆別只想選總統　柯文哲：會處理

記者陳家祥／台北報導

「東區羅姐」羅霈穎13日晚間有感而發，在臉書呼籲台北市長柯文哲「讓台北復活吧讓東區起死回生吧」、「我們也想像高雄一樣的熱鬧」，引發網友討論。對此，柯文哲14日表示，東區其在台北市金流還是很高，但也說未來發展重心會調整；柯還說，忠孝東路3、4段會另外要處理。

柯文哲14日被問知不知道「東區羅姊」時，起先還反問「誰？」，隨後有記者補充羅霈穎過去叫羅璧玲，柯才「喔喔喔」想起。對於羅喊話讓東區起死回生，不要一直想著選總統，柯文哲表示，第一個任期西區的比較活化，像西門町的房租上漲很多，東區相對來講沒有西區發展這麼好，我們大概有些重心會調整包括東區門戶計畫，這會處理，且東區其實佔台北市整個金流量還是很高。

媒體也問到，近來稱不要攤販經濟，但台北市仍有很多小吃攤販，柯文哲解釋，攤販經濟只是整個台北經濟的一部分，但不是主力部分，整個台北市的金流量一年大概12.5兆上下，大概佔全台灣3分之1少一點點、大概將近3成的台灣金流量在台北，昨天的產業座談就講很清楚，我們還是需要主題式的產業發展、比較長期的策略。

至於東區確實沒落很久，未來有無復甦的對策？柯文哲說，若東區是看廣義的東區，其實未來1、2年南港地區發展會很快速，內湖也好一點，「信義區大概…如果東區是指忠孝東路3、4段這邊，這另外要處理。」



▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

