華北降雪急凍　北京機場能見度下降　一早取消93架航班

▲北京機場因降雪，一早便取消近百架航班。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

受到華北持續降雪影響，北京首都機場今（14）日截至上午8時已取消93架次航班，預計全天進出機場班機將調整至1429架次。陸媒報導，華北空管局指出，中午過後能見度會下降至1公里左右，降雪情況則會持續至晚間。

《新京報》報導指出，首都機場提前會同航空公司對14日航班計畫調減了190班，同時啟動定點除冰模式、開展航空器和機坪路面的除冰雪作業。

▲華北空管局塔台管制室持續監控氣候狀況。（圖／翻攝新京報）

據了解，華北空管則發佈MDRS（大面積航班延誤應急回應機制）黃色預警，並啟動《冰雪天氣保障預案》和大面積航班備降保障程式。其中，值班管制員對除冰後的航班，將立即安排起飛放行，避免飛機二次除冰，盡最大努力縮短航班延誤時間。

北京從12日開始迎來新春後的第二場雪，受到最大影響的北京首都機場自當日凌晨開始便緊盯氣象預報，針對可能出現的惡劣天氣提前部署。為了保障飛行安全，在降雪氣候下，飛機起飛前得先排隊等候除冰工作，華北空管也提醒旅客，部分航班將會有延誤、取消等情況發生。

▲受降雪影響，北京機場部分航班將受延誤。（圖／CFP）

除北京受降雪氣候影響，大陸北方部分城市如鄭州、呼和浩特、太原、石家莊、西安、烏魯木齊、天津、濟南等地機場也將出現降雪天氣。

