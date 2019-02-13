毒梟矮子10罪名確定…4300億身家全沒收　「用來蓋邊境圍牆」

▲古茲曼綽號「矮子」，是最惡名昭彰的墨西哥毒梟。(圖／達志影像／美聯社)



國際中心／綜合報導

全球最惡名昭彰的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman），12日遭陪審團判定10項罪名全部成立，預料餘生都將在監獄中度過；美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）隨即提出「矮子法案」（EL CHAPO Act），要沒收古茲曼高達140億美元的資產，用來興建美墨邊境圍牆。

克魯茲於2017年4月首次提出此構想，又於今年1月3日重提倡議；在古茲曼判有罪後，他和幕僚連夜草擬《確保合法徵收隱藏資產維護法治》法案，簡稱為「矮子法案」，目的是沒收古茲曼的名下約140億美元（約新台幣4318億元）財產，用於維持邊境安全和建造邊境圍牆。

克魯茲在推特上發文說，「美國檢方正尋求沒收『矮子』的140億美元販毒利潤和資產，這筆錢應該用來修築圍牆，鞏固邊防」。克魯茲說，現在正是時候通過「矮子法案」。美媒認為，此法案很有機會在參議院通過。

「矮子」克魯茲全案歷經三個多月審判，包括規模龐大的毒品走私、謀殺和政治報復，案情有如好萊塢電影情節。現年61歲的古茲曼12日出庭聆聽法官宣判，走出法庭時還對他的妻子微笑比出大拇指。法院預定於6月25日再度開庭，正式宣犯古茲曼的刑期，但外界預料他餘生都將在監獄中度過。

目前，古茲曼可能會被送往最高度戒備的聯邦監獄，以防止他再度越獄。古茲曼曾於2001年和2015年兩度越獄，曾多次被富比士選為最具影響力人物。墨西哥政府擔心古茲曼會再度越獄，於2017年將他引渡至美國受審。