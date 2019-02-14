　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

影／巴西「氣泡嬰」羊水未破就出生　「頭罩水膜」照全球瘋傳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

巴西聖埃斯皮里圖州韋利亞鎮的Praia da Costa醫院日前接生了一名「氣泡男孩」，原因是醫師在為一名產婦進行剖腹生產時取出的嬰兒「羊水未破」，還被包在羊膜囊(amniotic sac)。這個罕見的景象被以拍攝嬰兒誕生出名的攝影師布拉希亞（Jana Brasil）記錄下來。

▲▼巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

▲巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

根據英國《每日郵報》報導，男嬰諾亞(Noah)的名字是由媽媽瓦拉絲可(Monyck Valasco)取的，雖然出生時被羊膜囊及羊水包覆全身，還是能清楚看見模樣，彷彿「異形」或被「絲襪套頭」一般。他在出生後由醫生剪開羊膜囊。

▲▼巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

▲▼巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

▲▼巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

今年34歲的瓦拉絲可告訴《每日郵報》的記者，全世界的人都在轉發與瀏覽她和孩子的照片，「生產時醫生把鏡頭拉低，讓我能夠看見自己孩子的誕生，當下我一直哭個不停，這種感動無以倫比！」

攝影師布拉希亞已將照片放到網路上，並得到數千個讚和留言。根據布拉希亞，她專職拍攝嬰兒誕生的照片已經有3年，2018年也曾拍過2名和諾亞有相同情況的嬰兒，還因此得了攝影大獎，「不過沒有任何一張照片像諾亞的一樣，我以為自己已經見過大風大浪了，但看到他做起表情噘著嘴，還是讓我感覺非常驚喜。」

▲▼攝影師布拉希亞（Jana Brasil）以全職拍攝嬰兒出生的影片著名。（圖／翻攝自布拉希亞（Jana Brasil）個人網站）

▲攝影師布拉希亞（Jana Brasil）以全職拍攝嬰兒出生的影片著名。（圖／翻攝自布拉希亞（Jana Brasil）個人網站）

婦產科專家巴吉利(Rafael Angelo Baggieri)表示，和諾亞一樣包著羊膜囊出生的機率大約是8萬到10萬分之1，但大部分都不會對母體和胎兒造成危險。據了解，諾亞出生後「很累」，所以目前還得先留在醫院，但在這個周末結束前就很有可能可以回家了。

ET快訊
許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」
快訊／明航班可望全部恢復正常！華航100位機師已拿回檢定證
林書豪轉隊首戰拿8+5+5　129:120助球隊逆轉勝
奇蹟照！巴西嬰「羊水未破就出生」　頭罩水膜照全球瘋傳

關鍵字：巴西,剖腹產

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國2大盟友都反川普！　日、韓把華盛頓當「主要威脅」

世界最懶國家？30歲就退休養老　每月過節慶祝...

黑人在賓士車上睡覺「突然驚醒」　遭6警4秒內瘋狂掃射打死

杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

美中貿易戰休兵期限接近　美官員曝：習近平與川普將在3月會面

「陌生人」在飯店房內洗澡！她搬開鏡子驚現「大黑洞」　後頭竟然還住人

毛骨悚然！超詭異車禍「憑空」撞飛路人　網驚：撞到鬼？

韓飛彈工廠又傳爆炸！作業員分離推進器引爆釀3死

影／巴西「氣泡嬰」羊水未破就出生　「頭罩水膜」照全球瘋傳

8種商品別在好市多買…牛奶、麥片都上榜　專家：單身更要注意

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

美國2大盟友都反川普！　日、韓把華盛頓當「主要威脅」

世界最懶國家？30歲就退休養老　每月過節慶祝...

黑人在賓士車上睡覺「突然驚醒」　遭6警4秒內瘋狂掃射打死

杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

美中貿易戰休兵期限接近　美官員曝：習近平與川普將在3月會面

「陌生人」在飯店房內洗澡！她搬開鏡子驚現「大黑洞」　後頭竟然還住人

毛骨悚然！超詭異車禍「憑空」撞飛路人　網驚：撞到鬼？

韓飛彈工廠又傳爆炸！作業員分離推進器引爆釀3死

影／巴西「氣泡嬰」羊水未破就出生　「頭罩水膜」照全球瘋傳

8種商品別在好市多買…牛奶、麥片都上榜　專家：單身更要注意

爭取派遣兩人變三人為免稅加班費　會計師：誤會大了

美國2大盟友都反川普！　日、韓把華盛頓當「主要威脅」

兩岸連江縣長會談　盼3月舉行首屆「連江論壇」

直播／終結罷工又卡關！工會要求禁招外籍機師　華航曝當初招募主因

喬丹垃圾話功夫也是一流　沃克也曾領教

佛光大學限量粉紅秘境　櫻花綻放夢幻美麗

修法延長管制登陸　吳敦義嗆：應該不溯及既往

微笑藥師／買保健食品看評價，不客觀

娃娃位置怪怪的！人妻「大中小多啦A夢」擺陣...他看懂風水：注意腎功能

70歲阿嬤猛「甩」450匹BMW　瀟灑狠勁連兒子都抱頭大喊Oh my god

國際熱門新聞

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子..

爽睡4000女郎　樂透得主10..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

南非國家公園4隻獅子逛大街

辭工作練7個月！美女賭神殺入財..

地鐵「淡粉背心女」：我有貼胸貼

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

男扮狗狗性侵哈士奇 還拍片P..

長腿妹攀岩手滑墜地「手肘外翻9..

女乘機車邊刮腿毛 還換手刮該..

8歲小暖男打工　只為在情人節送..

火星探測車「機會號」確認已陣亡..

毒梟矮子4300億身家　可用來..

更多熱門

相關新聞

行軍蟻年吃10萬獵物還能助縫合

螞蟻也能縫合？嚴重撕裂傷往往需要到醫院進行治療，並以針線縫合，但如果在古代熱帶雨林遇到撕裂傷又該如何，電影《阿波卡獵逃》中的馬雅原住民就以大型螞蟻來幫助縫合！昆蟲專家黃仕傑證實，現實中鬼針游蟻的特化行兵蟻因為超強大顎咬合力，能完整「咬合傷口」，堪稱是低碳環保的行走針線包。

港男來台幫收包裹　被判刑9年

巴西總統博爾索納羅3月訪美！

解放！離職最後一天他扮「蜘蛛人」

慧眼看天下／起訴華為孟晚舟、施壓委內瑞拉擬派兵　美國出手兩面施壓

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

隱藏功用！咖啡塑膠蓋6凹槽變神器

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

大富翁裡最奸詐的角色...網全怒點名「她」

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子生父15歲

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面