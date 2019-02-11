收包裹被判刑9年　港男來台幫「垃圾狗」收件下場超慘

▲香港籍吳姓男子來台租屋居留，工作是每月以1萬8000港幣代價，專收「毒」包裹。（圖／示意圖／翻攝自CFP視覺中國，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

香港籍吳姓男子受一綽號「垃圾狗」的男子委託，以每月1萬8000元港幣代價，來台收取自巴西寄出的國際郵件包裹。但包裹一進到台灣海關，即被查出裏頭夾藏超過1公斤，高純度古柯鹼。檢警循線找到在台北市租屋的吳男，將他移送法辦，並將他以一級毒品罪提起公訴。台北地方法院判決9年有期徒刑，全案可上訴。

2018年5月，吳男在香港結識綽號「垃圾狗」的男子，男子以每月1萬8000元代價(折合台幣約7萬多元)，雇用他到台灣，從事收取國際包裹，再轉交他人的工作。薪水高、工作內容輕鬆，吳男欣然答應，並於同月搭機抵達台灣，在台北市租下一小套房居住。

1個月後，真有國際包裹寄達，但因「垃圾狗」叮嚀，千萬不能打開，包裹也不能有任何拆封的痕跡，吳男好奇，到底裝了些什麼，百般詢問，「垃圾狗」才告知，其實是從巴西運來的古柯鹼。

只是明知運送毒品非法，看在高薪分上，吳男答應繼續幫收包裹。同月，又有一份包裹由巴西的Correios郵務公司運送寄出，但立即被關務署台北關人員察覺有異進而扣留。打開一看，表面是維他命膠囊，實際全都是古柯鹼粉末，淨重1538.10公克，且純度高達82.02%。台北關人員通報警方，警方依包裹上頭的寫有「NG KA WAI」的收件人姓名及台北市的地址，循線找到吳男，全案曝光。

吳男坦言，剛開始不知道是幫忙運送毒品，經詢問才得知，卻貪圖高薪利益繼續協助。在台2個月半月來，領了2次薪水，對方都是在月初匯款，但8月份的還來不及領就被逮，至於「垃圾狗」的詳細身分，吳男表示並不清楚。

法官認為，毒品交易為萬國公罪，且古柯鹼在台灣列為一級毒品，按《毒品危害防制條例》，製造、運輸、販賣一級毒品者，得處死刑或無期徒刑，無期徒刑者得併科新台幣2000萬元以下罰金；另私運管制物品進口，得處7年以下有期徒刑，併科新台幣300萬元以下罰金。審酌吳男被逮後便坦承犯案，得依法減輕刑期，但仍將吳男判處9年有期徒刑，沒收2萬5200港幣不法所得，全案仍可上訴。

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