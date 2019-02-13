高雄狂女趴凹車頂！裸下身狂吼「叫我老公過來」　眾人全看傻

地方中心／高雄報導

高雄市岡山區一名台越南阮姓女子11日晚間突然在馬路上脫褲子、下半身赤裸爬到一輛休旅車頂，嚇傻眾人。警方趕到現場壓制，只見阮女不斷瘋狂大喊「叫我老公過來」，最後被強制送醫，結束長達一小時的鬧劇；不過最慘的是路過的休旅車頂凹損，估價後將對女子求償。

▲婦人情緒失控跑到別人車頂「叫我老公過來」。（圖／記者宋德威翻攝，下同）



警方表示，阮姓女子（32歲）已經入籍台灣，先前曾有因為情緒方面問題就醫，事發當晚與男姓友人走散，情緒失控行經公園西路二段與民族路口時開始脫掉褲子，甚至肉身住隨機車輛，其中開著休旅車的楊姓女駕駛怕撞傷她，立即停車，不料就被阮女霸王強上車頂。

▲最後被壓制在地。



警方指出，一到場就看到阮女大字型站立在車頂上，當員警靠近便瘋狂吼叫「叫我老公過來」、「我不要」、「不、要～～～～」，之後被同仁強行拉下銬上手銬；更誇張的是，請阮女拿出證件居然還趁機掌嘴自殘，直到她的男朋友出現情緒才稍微恢復。

吵鬧聲吸引許多民眾圍觀，最後阮女在男朋友的陪同下上救護車就醫。至於受到車損的楊姓女駕駛會等估價單出來後，對阮姓女子提出求償。

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