10間五星餐廳聖誕特餐直送到家　44間人氣餐廳推年菜預購

▲foodpanda聖誕節精選10間五星餐廳，直接把限定聖誕主題特餐送到家門口。（圖／foodpanda提供）

記者洪菱鞠／台北報導

聖誕節吃大餐，美食外送平台foodpanda精選10間五星餐廳，食客下單後在家就能等著人氣美食送上門，其中特別嚴選4間推出限定聖誕主題套餐，12月全台則是不限時段外送免服務費。Uber Eats則是首次上年菜，攜手44間人氣爆棚餐廳推預購。

人氣餐廳在熱門節慶時段難訂位，與其在外排隊人擠人，有不少人寧可在家度過，foodpanda今年聖誕與TGI Fidays、Texas Roadhouse、點點心、BELLINI Pasta Pasta、添好運、了凡香港油雞飯/麵、漢堡王、Dicos德克士脆皮炸雞、肯德雞、Pizza Hut 必勝客10間餐廳合作聖誕特餐外送到府；此外，炸雞、薯條、披薩與漢堡可說是聖誕派對的氣氛製造機，特別嚴選漢堡王、Dicos德克士脆皮炸雞、肯德基、必勝客推出聖誕節限定優惠，漢堡王、Dicos德克士脆皮炸雞更加碼推出聖誕主題套餐。

除了聖誕節精選，foodpanda外送版圖再度擴張，宣布進軍「新北土城區」及「桃園蘆竹區」，屆時外送區域將囊括台北、新北（板橋、中/永和、新店、三重、蘆洲、新莊、汐止、土城）、桃園、新竹/竹北、台中和高雄等縣市，同時平台也推出獨家季節優惠，12月下單可享全台免服務費優惠。

▲聖誕節精選五星餐廳外送類別從經典美式料理、港式風味到義式佳餚與香酥炸物都有。（圖／foodpanda提供）

Uber Eats搶攻年菜商機，首次精選北、中、南44間人氣餐廳，包括瓦城泰統集團旗下品牌（瓦城、1010湘、非常泰）、開飯川食堂、糖朝、星上星港式飲茶、天星港式飲茶、福華大飯店、膳馨、湘8老、張飛水煮魚等，共同推出經典年菜預購，舉凡台式、客家、港式、湘菜、川菜、江浙菜到泰式各式料理，即日起至1月13日透過App一鍵預購，就能在2月1至2月6日限定時間收到可即時享用的經典年菜。

▲開飯川食堂與Uber Eats首次獨家合作推出2,888元超值年菜套餐。（圖／Uber Eats）

▲Uber Eats 預購瓦城年菜「泰經典美味」3,888元，適合6人一起享用。（圖／Uber Eats）