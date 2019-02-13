Lion藝術教學團隊偏鄉關懷　光華學童樂開懷

▲▼Lion藝術教學團隊「送歡樂到偏鄉」活動來到光華國小，師生樂開懷。（圖／光華國小提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



由Lion藝術教學團隊團長 賴慶隆領軍的「送歡樂到偏鄉」活動，第一站即到偏鄉小校光華國小，希望用陪伴的力量為偏鄉孩子注入活力與藝文素養，光華國小也在團隊陪伴下不斷響起孩子的歡樂聲。

Lion藝術教學團隊團長賴慶隆表示，團隊內有許多志同道合的藝文朋友自籌經費，組成「送歡樂到偏鄉」團隊，用陪伴的力量送歡樂到偏鄉，讓偏鄉學子毋需長途跋涉到市區文化中心，便能在校欣賞魔術與氣球的表演，體驗欣賞藝術的的美好，團隊也結合周淑玲老師、李淑娜老師的故事氣球秀、梁全徹老師的魔術互動秀，帶給孩童滿滿的歡樂，最後更在孩童寫下祈願卡為新一年注入正能量！

校長陳永昇表示，活動感謝學校楊逸民主任牽線協助，讓位處偏鄉的光華國小，仍有熱心公益藝術團隊來到學校，提供光華孩子各種學習資源。

陳永昇表示，今年開學典禮確實與眾不同，透過藝術學習與互動，可以孩子快速地進入學習狀況，也期待未來能繼續與Lion藝術教學團隊繼續合作，把藝術表演的歡樂與能量分享給更多的學生，讓偏鄉藝文活動持續扎根，帶給孩子們無限的歡樂，和滿滿的溫暖！