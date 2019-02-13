美前副助卿反對邀蔡赴國會演說：官方訪問是大錯

▲1997年到2000年，謝淑麗在前總統柯林頓政府擔任國務院主管亞太事務的副助卿。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國數名聯邦參議員日前提議邀請總統蔡英文赴美國會發表演說。但消息一出，美國務院前副助卿謝淑麗（Susan Shirk）12日公開表示反對，她認為，台美擁有非官方關係，美方允許台灣現任領導人過境，但此種官方訪問是「大錯」，很有可能被北京政府視為高度挑釁。

中央社報導，紐約智庫亞洲協會（Asia Society）12日在華府舉行美中關係記者會，謝淑麗與喬治華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）雙雙現身會場。但面對記者提問邀蔡英文赴國會演說一事，2人紛紛表態不支持。

謝淑麗提到，她1995年不支持前總統李登輝前往康乃爾大學演講，現在的她同樣不支持蔡英文到國會發表演說，因為這可能會被北京政府視為高度挑釁。她進一步指出，儘管美方允許台灣領導人以及官員過境，但自1979年與台灣發展「非官方關係」後，台灣部分高層級官員訪美受到規範限制。

另據聯合晚報指出，華府智庫美國進步中心主任韓美妮（Melanie Hart）也認為，蔡英文赴國會演說將會加劇中美關係緊張，並不是個很好的決定。

根據美國國務院內部指引，台灣總統、副總統、行政院長只能過境，不能正式訪美，而外交部長、國防部長能訪美，但不能靠近華府地區。