管中閔多項兼職未申報！監委2小時激烈交鋒通過調查

▲台大校長管中閔。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

監察院教育文化委員會討論由委員王幼玲、蔡崇義所調查管中閔在外兼職一案，監察院13日再度就管中閔兼職部分，提出調查報告，監委在2個小時激烈交鋒後，通過調查報告，細節修正後將公佈，並在14日召開記者會說明。據了解，監委對於管中閔疑似有重複報領一事，有不同意見，最後決定不送司法機管處理。

調查報告將管中閔在台大、中研院、國發會任職期間所有兼職列表說明，監委透露，討論有四大項目，只有最後第四部分有比較大的調整。

第一部分是管中閔在擔任政務委員、國發會主委期間，匿名供稿給壹傳媒，固定領取報酬，也就是上次彈劾案所聚集的兼職部分，對此，有監委在會中對兼職的認定表達異議，不過由於彈劾案已經通過，認定不會有什麼改變。

第二部分是，管中閔1999年至2009年任職中研院期間，曾於政治大學兼任講座教授、中央大學兼任講座教授、中山大學擔任合聘教授，以及在勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學曾向中研院報准，其餘都沒有報備 ，不過已經超過10年時效，只是列入記錄，不會做進一步處理。

第三是管中閔任職台大當教授期間，到政大、中央、台金會，勇源基金會、濟南大學、兩岸企業家峰會、國泰金控兼職，除了在2009年10月至2010年10月申報獲准國泰金控兼職，其餘兼職都沒有申報核准。根據〈公立各級學校專任教師兼職處理原則第8條與〈台大聘約第六條〉規定，兼職不得影響本職，且需要提出書面報告，不過因為教職部分不在監察院監督範圍，因此會請教育部提醒台大處理管中閔兼職問題，將出現「管校長辦管教授」的情況。

第四，管中閔在中研院任職期間到大陸出差，疑似有重複報領出差費，原本「蔡系」監委打算移送司法機關處理，不過「馬系」監委認為這部分沒有查清楚，加上管領的錢並不多，決議送到中央研究院釐清。

據了解，監委間對於調查報告所指兼職內容認定不一致，不少委員提出不同看法，將列入會議記錄參考，提案委員也同意採納部分討論意見，調查報告將進行修正。

有監委認為，學術專業的表意自由以及兼職的認定，絕對有必要釐清，不是只影響管，還會影響學術界的人，現在標準不清楚，銓敘部也找不出函釋，既然說有問題，相關函示是否要列出，「否則學界人人自危那還得了。」

監察院上月15日針對管中閔監委為壹週刊撰寫社論部分提出彈劾，管中閔於2012年2月6日起至2015年2月3日期間，擔任行政院前政務委員兼國家發展委員會主任委員透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬。