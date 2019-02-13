華航罷工第六天！監察院：去年8月已立案調查

▲華航機師罷工邁入第六天。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

華航機師罷工邁入第六天！有關桃園市機師職業工會於2月8日凌晨六點起發動於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班罷工，造成多起航班取消及龐大旅客權益受損，監察委員仉桂美表示，在機師工會於去年宣布罷工投票結果，即立案調查。

監委指出，機師工會前於106年11月、107年3月向中華航空股份有限公司提出訴求，多次勞資爭議調解未果；另機師工會亦於107年初起陸續向長榮航空股份有限公司提出訴求，經勞資雙方三度調解亦未達成共識。機師工會爰以華航28項爭議與長榮16項爭議為訴求舉行罷工投票，同年8月7日開票結果「同意罷工之會員佔全體會員8成以上」，機師工會對外表示合法取得爭議權。

仉桂美表示，自己已長時間持續關注該事件發展，確認機師工會之相關爭議訴求未能經調解獲得改善，並將行使罷工權，隨即於107年8月15日就機師有無超時過勞工作？航空公司有無僅重營運績效而忽略飛安管理？等情事立案調查，並經由調卷、諮詢學者專家及詢問相關主管機關，以進行深入了解。至機師工會於農曆年間至今的罷工行為及後續發展，亦均已涵括在內。

監委表示，此次機師工會罷工，頗值深思。有關勞資雙方協商之對等性及充分溝通之良好環境的建立；旅客權益之保護；政府之客觀立場的維等，於當下快速變遷之環境中，均須經由此案面臨檢視。