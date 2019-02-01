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人生十年磨一劍　「洪德忠」不惑之年踏入創作路

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文／時尚家居   資料提供︱藝時代　撰文︱邱鈺鋒

（圖／ 藝時代 提供）

如果說內心最希望被實現的願望是什麼？在洪德忠的身上，必然是踏入藝術創作之路。

和許多創作者一樣的起頭，洪德忠從小就帶有創意和天份，偏偏家中是抱持相對務實的主張，對於洪德忠想要走入藝術的方向，產生了許多疑問和糾結。不過天生的能力不會被掩蓋，在考試成績上也著實看到年少時的洪德忠，的確有著藝術家該有的美感和靈魂。然而進入校園的學習時光飛快，四年後隨即面臨就業大關，身為藝術工作者最實際的經濟問題，反而讓洪德忠的人生轉個彎：再度進入校園環境，只不過這次不是學生的身分，而是成為校園裡的老師。

（圖／ 藝時代 提供）

大部分的藝術工作者，也多少會從事美術教學，但是進入培育正規美術教育的卻是少數；洪德忠對於作育英才甚為嚴謹，在準備課業的過程當中，自己也會把課題梳理幾回，因為這樣的習慣，幾年下來使得洪德忠的美學教育，擁有自己獨到的經驗和操作，而這樣良性循環便成為自己的創作養分。經過十年的鍛造和淬鍊，洪德忠擁有精準的技法與對媒材掌控的經驗，但直到受齊柏林導演的啟發之下，他毅然決然轉身離開教職，專心投入藝術創作。

（圖／ 藝時代 提供）

洪德忠看到齊柏林以極高的視角，關懷和疼惜著這片土地，因此洪德忠便以花、水、石頭、水彩、油彩等元素，開始了他的創作旅程。洪德忠筆下的石頭，有著複雜而又瑰麗的紋彩；而他在花朵上的細膩展現，也是男性藝術家裡獨有的風格。

他的作品非常容易就能引起關注，許多看似不經意的紋理當中，其實在表達對時間和世界的無聲陳述，例如：水的流動帶有時間感、石頭的侵蝕也是時間的表達，當中有許多抽象的隱含，其實是洪德忠想要引領觀眾再細看的。而表象以外的畫作裡，還有更多他想表達的故事和隱喻，不過，那些盡在不言中。

（圖／ 藝時代 提供）

如果拿洪德忠筆下的石頭當作譬喻，那麼石頭歷經時間的試煉、風吹日曬雨淋的最後，可能只是任何人眼中的小石頭，然而，對照著洪德忠十年教學的經驗，就像是時間所賦予他的磨難和考驗，到了現在這些斑駁紋理，其實都成為他身體內的養份，因此全國美展的首獎，便是十年磨一劍的信手捻來。然而喜上添喜的是，同時獲獎的快樂，也在自己教過的學生當中看到成就，洪德忠所造就的作品不只是畫作，而是更多藝術創作者的人生。

洪德忠筆下的水充滿顏色、筆下的花充滿美好，在在都是他生命當中美妙的體會，轉化成創作的元素，不經意的小石頭，也能透映為人生旅程的寫照。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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