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趁男友熟睡幫裝病請假　女友討拍「全勤比一起過節重要？」更慘

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網搜小組／綜合報導

想給男友一個驚喜卻變成感情危機？一名女網友在臉書「靠北男友」PO文抱怨，為了一起度過節日，趁著對方睡著時傳訊息給主管，謊稱重感冒掛急診要請假，沒想到卻被慘罵一頓，「你只在意全勤獎金，比我們過節日還重要？」然而，這篇討拍PO文一出反而被網友砲轟，「這裡是靠北男友！不是北七女友喔！」

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO抱怨男友不懂自己的苦心。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

原PO提到，這件事情發生在去年的聖誕節前，當時她瞞著男友規劃好當天的行程，接著趁對方睡著時偷偷傳訊息給主管，謊稱因為重感冒很嚴重，凌晨要去掛急診所以隔天無法上班，沒想到一早起來就挨罵，男友認為這樣對公司是不負責任的行為，「人都不會生病？不會有突發狀況？還是你只在意全勤獎金，比我們過節日還重要？我的出發點也是為了你不要這麼辛苦，結果最後你還是跑去公司，那我的用心有什麼意義？」

雖然原PO強調自己是真心想讓男友休息，卻換來一個心碎的聖誕節，但大部分網友看完都覺得是原PO的問題比較大，還紛紛留言酸諷，「這裡是靠北男友！不是北七女友喔」、「妳比較需要掛急診」、「妳的善意對他來說卻是惡意，自己好好想想吧」。

「全勤比一起過節重要？」她幫男友裝病請假，討拍慘被砲轟。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友）

▲網友的留言幾乎都是一面倒支持原PO男友。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友）

其實，《ETtoday新聞雲》去年7月曾報導，台灣女生日常網站整理出的「5種交往時超NG行為」，包含：

1.愛碎碎念

男友一回家就攤在沙發上不想動、衣服亂脫、包包亂放，這些讓妳看了超不順眼的行為，忍不住就開始碎念，但其實男友也沒有不整理，只是真的太累想要等等再收，給他一點時間緩緩吧～這些事情沒有馬上做不會怎麼樣的！

2.妳超愛哭

吵架了？哭！工作覺得煩？哭！什麼事情都可以觸動妳超級發達的淚腺，剛開始男友可能會耐心地安撫你，但其實哭會在無形間帶給另一半壓力，畢竟兩個人在一起就是要快快樂樂，看妳哭他會心疼但又不知如何是好，所以忍耐點吧，真的不用什麼事情都哭的！

3.愛跟他聊前女友

這邊不是要幫前女友，也不是要幫男友說話，但如果他們兩個人久久聯絡一次，或是根本沒在聯絡，妳卻還是不斷主動拿前女友比較，一下要他刪照片，一下又問他比較愛誰，再吵下去妳也會變前女友的！

4.太過積極融入他的生活圈

妳當然要跟男友的家人和朋友保持良好的互動，但這始終都是一門艱深的學問，如果在還沒嫁進去前，就表現得世界宇宙無敵積極的媳婦模樣，不只男友會嚇到，男友的家人也會嚇到的！

5.擅自替他做決定

男友可能最近工作上或是生活上遇到一些抉擇，妳的角色就是讓他知道，無論如何妳會默默支持著他做的任何決定，這樣就好，千萬不要擅自替男友決定什麼才是對他好，畢竟他也是個大人，而且他絕對比妳還要懂自己，所以讓他自己想吧。

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關鍵字：靠北男友,情侶,請假

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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