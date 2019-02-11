妻嗆基因差：鬼才要跟你生小孩　夫結婚3年零同居心寒放生

記者黃翊婷／新北報導

新北市陳姓男子受不了妻子長期用言語辱罵，包含「混蛋，去吃大便」、「鬼才要跟你生小孩」、「你的基因很差」等，加上婚後花錢太超過，簡直把他當成提款機，這才心寒決定休妻。雖然女方否認所有的指控，但新北地院法官認為，所有辱罵言詞都有LINE的截圖為證，最後裁准兩人離婚。

▲陳男指控，結婚3年多都沒有與妻子同住過。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

陳男提到，結婚前就知道妻子家境不好，父親吸毒又中風死亡，哥哥癌症死亡，還帶著兩名和其他不同男人所生的兒子，他仍舊很同情，不僅資助妻子的家人醫藥費，甚至讓兩名私生子到英國倫敦、澳洲遊學，同居期間購買的不動產都登記在女方名下。

誇張的是，結婚後妻子就以喜歡泰國清邁為由，在當地住了一年，陳男好不容易申請到泰國工作，對方又跑回台灣，兩人結婚3年多不僅沒有共同生活，甚至還經常在LINE上受到言詞辱罵，三不五時就威脅要毀壞家中物品或要求離婚，還會打電話騷擾他的父母，經濟方面更是不堪供應這樣花錢如流水的生活，於是決定訴請離婚。

▲陳妻否認用LINE辱罵丈夫，卻被法官打臉。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關）

不過陳妻反駁，丈夫確實很照顧娘家，但婚後沒有共同生活是因為對方無力扶養，她為了工作才會住在泰國，之所以會突然返台，則是依親簽證被取消，「他回到台灣失業後就住在家裡，有一次拒絕半夜行房，竟然就被用力折手，打電話向公公求救，他就直接消失半年。」而傳訊息辱罵，是氣對方迷信宗教還捐款多達1000萬元，並非真的想離婚。

不過，新北地院法官認為，陳男提出的LINE對話紀錄中包含「哼，我早就不愛你」、「鬼才要跟你生小孩」、「跟你生小孩沒用，生個蠢蛋，你的基因很差」、「你算什麼東西，離婚辦好就好，我的條件，跪下，掌嘴20」等，甚至還有許多髒話，大多都是辱罵及恐嚇的用詞，確實已經造成男方人格尊嚴損害及精神痛苦，調解時又開口討要250萬的費用，可見雙方的婚姻已有重大破綻，且是女方責任較大，最後裁准離婚。