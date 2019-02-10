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女友家拜年！岳父母「浮愧疚神情」怪炸　他慘揭真相「戴滿1年綠帽」

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲原PO和女友交往1年，有結婚的念頭。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

八點檔的灑狗血劇情有時讓人很傻眼，一名男網友的經歷卻更悲劇。他貼文表示自己有個交往1年的女友，對方讓他有想結婚的念頭，但過年到女方家拜訪時，卻發現全家人對他的態度都怪怪的。事後女友妹妹看不下去，告訴他其實女方有個交往5年的未婚夫，讓他傷心直呼「以後很難再相信愛情了」。

一名男網友在《Dcard》貼文，先稱讚女友是個很有魅力的人，而且2人各方面都很契合，雖然交往時間不算長，但已經讓他有想結婚的念頭。今年過年他主動提想去女方家見爸媽，「她起初是面有難色，找一些藉口推託」，但原PO說晚見不如早見，堅持之下便在初二跟著女友回家。

「到了她家後，她家人的反應讓我感到很奇怪，沒有歡迎的感覺，但也沒有討厭，只是簡單的問候」，儘管女友爸嘴上說「歡迎你來我們家」，但一家人臉上的表情「是種一直以來我熟悉的感覺，是愧疚。也是我常常在女友身上感覺到的。」

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO發現自己意外成了小王。（示意圖／pixabay）

跟女友家人吃飯過程，對方也只是簡單問學歷、工作，完全沒有提到小倆口交往的事或未來打算，「就像是對待一個普通來家裡玩的朋友一樣，雖然覺得奇怪，但在別人家也不好說什麼，就這樣結束了在他們家的行程」。

離開之後，原PO學妹、也就是女友妹妹突然傳訊息給他，問他有沒有空，「我也覺得奇怪，跟女友分開後就打了電話給她妹，她妹才跟我說，今天這樣她實在看不下去了，其實我女友已經有了未婚夫」。

妹妹透露，姊姊和未婚夫已經交往5年，雙方家長都已經見過面，爸媽本來不知道女兒劈腿，是姊姊拗不過原PO，才去向爸媽坦承並請求配合演戲，「雖然她爸媽很生氣，但她就哭哭啼啼的說什麼婚前玩一玩很正常，以後不會了，拜託他們就幫這次，會快點處理好我跟她的關係」，而父母疼小孩，最後還是答應幫忙。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲原PO女友已經有在一起5年的未婚夫。（示意圖／pakutaso）

原PO說，「她妹也跟我道歉，她妹當時看她跟現在的未婚夫分手很難過，才會把我介紹給她，沒想到她之後復合了，還同時劈我，一直跟我道歉」。原PO表示，聽完當下，他很不想相信妹妹說的，「但她家人臉上的愧疚，還有女友常常消失，甚至是在臉書上拒絕掛穩交，這些行為都告訴我這是事實」。

最後他直呼，本來以為遇到真愛，沒想到又是一場騙局，「雖然有時會懷疑女友的行為，但因為愛讓我選擇相信，可是卻使我盲目，我想以後很難再相信愛情了吧…」原PO也在留言處曝光後續，「這件事情爆發了，好像是她未婚父朋友看到我跟她女友在一起的樣子，現在她們整個鬧翻」。

沒想到鬧翻後，女方就來求原PO原諒，要他不要離開，「我拒絕了，她竟然還威脅我，說要把我們的床照散佈到ig上（我有在經營，有幾k的粉絲），現在才看清她是瘋女人呵呵！」

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關鍵字：情侶,男女朋友,綠帽,劈腿,未婚夫,Dcard

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