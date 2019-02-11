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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉昌坪／甲等評鑑參考用？降低托嬰師生比防範虐童憾事

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▲虐待兒童,心碎哭泣,性侵,戀童癖示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

▲托嬰中心的評鑑固然重要，但真正的關鍵還是第一線照顧嬰幼兒的教保員，應該要降低師生比例，以提升托嬰照養品質。（圖／CFP）

近來托嬰中心頻頻發生虐童事件，透過監視器畫面，看到有教保服務人員拿鍋鏟打幼兒腳底、強行把孩子塞進櫃子，甚至將幼童綁在餐椅上數個小時，完全無視小孩的哭喊，讓人看了怵目驚心，更令許多父母不忍心。令人痛心的虐兒事件層出不窮，地點遍布全台各地，甚至連被評鑑甲等的托嬰中心也發生虐童事件，在在顯示此已非單一或偶發情形，而是制度出現了問題。

嬰幼兒還處於牙牙學語的階段，遭受不當對待時，不僅無力反抗自保，甚至無法清楚表達事件的經過。但依據目前的相關法規，無論是《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》，或托嬰中心托育管理實施原則」、托嬰中心評鑑作業規範參考範例」等，均未強制要求托嬰中心必須裝設室內監視器，經常導致事件發生後，托嬰中心業者、教保服務人員和幼兒家長往往因舉證困難而各執一詞。

裝設監視器雖然不能保證虐童事件不再發生，但仍可發揮嚇阻的效果，再加上裝設成本並不高，亦可節省當事人對簿公堂所耗費的司法資源。目前雖已有許多立法委員提案修法，強制托嬰中心應全面裝設監視器，但當務之急應該是在修法之前，先由主管機關依《兒童及少年福利與權益保障法》第84條第2、3項，及《幼兒教育及照顧法》第42條規定，透過給付行政的補助、獎勵措施，鼓勵托嬰中心業者主動裝設監視器，以補強現行法律規定不足之處。

至於托嬰中心的監視器是否要採取線上及時系統，讓家長可以隨時看到孩子的狀況，確實是另一個值得深入思考的問題。如果擔心家長會因為過於關心自己的孩子，而不斷介入托嬰中心的照顧過程，反而造成教保服務人員不必要的困擾，亦可以考慮是否應讓主管機關有權限可以透過及時觀看，以及法定處理流程的配套設計，以確保嬰幼兒可獲得安全的照顧；另一方面，也讓主管機關能夠及時發現問題，而不是對訪視輔導結果欠佳的托嬰中心，再配合外聘督導進行所謂的密集性訪視（參照「托嬰中心托育管理實施原則」第4點規定）。

另一個讓人無法接受的是，許多發生虐童事件的托嬰中心，竟然評鑑成績都是「甲等」，不禁讓人懷疑評鑑制度的意義究竟為何。事實上，內政部早在2013年即已公布「托嬰中心評鑑作業規範參考範例」，而辦理評鑑之目的，正是因為家長在與托嬰中心短時間接觸時，往往只能看到「現場的環境」和「當下的氣氛」，但藉由訪視、資料比對和電訪，則可進一步確認托嬰中心的實際運作和營運管理，是否確實符合相關法令規定，以發揮把關的功能。

根據「托嬰中心評鑑作業規範參考範例」，目前對於托嬰中心的評鑑可分為三大項目，分別是「行政管理」、「托育活動」和「衛生保健」，評鑑細項更是列舉了高達上百項之多。主管機關辦理托嬰中心的評鑑固然很重要，但真正的關鍵毋寧還是第一線照顧嬰幼兒的教保服務人員。事實上，以台北市為例，根據2018年初至6月查核全市私立托嬰中心的結果顯示，違規情形最多的就是「師生比例不符」。

大多數的教保服務人員並非沒有愛心，但托嬰服務具有特殊性，因為嬰幼兒對於特定照顧者，在長時間相處後往往會產生強烈依賴性，所以教保服務人員即便是在午休時間，形式上可以自由用餐和休息，只要一發生嬰幼兒需要照顧的情形，仍然必須立刻提供必要的照顧和協助。但是人的情緒和體力都有極限，長期無法喘息積累下的結果，輕則使教保服務人員的注意力無法集中而容易發生意外，重則導致一時情緒失控崩潰。托嬰中心業者對於此種現象絕非不知悉或無法注意改善，主管機關更是有義務杜絕此一問題，否則更細的評鑑項目或再多的在職訓練，最後都只是淪為空談，而無法發揮實際效果。（本文不代表事務所立場）

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▲劉昌坪律師●劉昌坪，理律法律事務所合夥律師，律師研習所講師，台灣行政法學會副秘書長、臺北市政府國賠委員、訴願委員、新北市政府法規委員。以上言論不代表本公司立場。

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