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當街熊抱正妹猛摳下體　UNIQLO前日籍店長伸鹹豬手定讞

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▲▼▲女童，女孩，女童示意圖，性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／CFP）

▲連鎖服飾店前日籍店長原田剛彥，從後方猥褻長髮美女，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前UNIQLO服飾店日籍店長原田剛彥，2014年底在捷運上看到一名正妹，覺得她身材火辣，竟尾隨下車，從後熊抱正妹，並將手伸進正妹裙內，猛摳下體。最高法院審理後，依「強制猥褻罪」將原田判刑10月，全案定讞。

判決指出，當時23歲的林姓正妹，在2014年8月13日晚間，搭乘捷運板南線從新北市板橋區新埔捷運站出站，走在人行道時，竟有人從後方伸手，強行環抱她的腰部及臀部。林女以為是惡作劇，一開始還笑稱「不要鬧了」，但後方男子竟將手伸進裙內，林女才發現遇上色狼，大聲呼救，男子才鬆手並快跑折返新埔捷運站。

林女報警處理，警方調閱沿途監視器畫面，鎖定身著格子襯衫，右肩背包的男子，經過追查後，查出男子是UNIQLO台灣北區某分店的日籍店長原田剛彥。原田被捕後，不否認監視畫面中的人是他，但否認犯案，辯稱是要去買DVD，找不到店家，擔心妻子久候，才會跑回新埔站。檢方不採信，仍將他依照「強制猥褻罪」提起公訴。

一二審法院均將原田判刑10月。其中二審高等法院認為，被害人對當晚受害情形、犯罪手法、報案過程等，所有描敘均一致；處理本案的3名警員也都稱她報案時驚恐一直哭泣，能具體描述被告是個穿著格子襯衫，右手背著黑色包包，所指被告身型始終一致，因此認定原田有罪。

另外高院也認為，原田為滿足一己之私慾，竟對林女犯下強制猥褻罪，造成林女心理上難以磨滅之陰影及傷害，使林女身心受創，且原田犯後始終否認犯行，未達成和解，因此仍量處10月刑期。案經上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。另外林女也提出附帶民事訴訟，求償50萬元，但因罹於時效，法院判決原田不用賠償。
 

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關鍵字：法律,人權,UNIQLO,性侵,下體,最高法院,強制猥褻罪,三審,定讞

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