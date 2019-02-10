年頒74部黨內法規　習近平為中共建黨百年暖身

▲中共總書記習近平。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡浩祥／綜合報導

為落實「從嚴治黨」，大陸官媒《人民日報》主動披露「黨內法規制度建設成果」。2018年，中共中央已印發黨內法規共74部；值得關注的是，74部黨內法規的印發數量，無論在過去幾年，以至於中共黨史上，都是極為罕見。

2018年初，中共中央印發《中央黨內法規制定工作第二個五年規劃（2018—2022年）》，啟動黨內法規及規範性文件集中清理工作。據悉，該規劃是中共總書記習近平的要求，為中共建黨百年時，形成較為完善的黨內法規制度體系。

這套「家法」能否有效管制近九千萬黨員的中國共產黨，進而形成一套有效法規，涉及中共內部制度化程度。

綜觀中共中央印發的74部黨內法規，主要有兩大特點：一是加強政治建設、二是加強黨的全面領導，尤其鄧小平實施改革開放後，也著手修訂、頒布許多相關法規，提出「全面依法治國」。

▲如何落實「從嚴治黨」，考驗著中共中央的智慧。（圖／路透社）

不過，按《中央黨內法規制定工作第二個五年規劃（2018—2022年）》，2018年印發的74部黨內法規，或許是習近平鐵腕治黨的一部分。

中共十八大後，中共中央打貪反腐雷厲風行，以反腐治標、體制重塑治本，佐以更新、升級。換言之，去年兩會敲定的機構改革，某種程度也是配合黨內法規的重建。

簡言之，落實黨內法治過程中，如何在中央權威服從性增強的同時，黨內體制的活力和積極性如何保持、如何在不高度集中華化的組織結構中，淪為形式主義、官僚主義，是中共必須面對的內部問題。