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盼共商合作發展大計！習近平祝賀非盟第31屆首腦會議召開

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▲習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平1日致電在茅利塔尼亞首都努瓦克肖特（台灣稱諾克少）舉行的非洲聯盟第31屆首腦會議，向非洲國家和人民熱烈祝賀會議的召開。

習近平指出，非洲聯盟是非洲聯合自強的旗幟。非盟積極推進非洲一體化進程，非洲國家在重大國際和地區問題上繼續用一個聲音說話，維護和平與安全能力不斷提升。衷心祝願非盟引領非洲國家不斷取得新的更大成就。

習近平強調，今年9月將舉行中非合作論壇北京峰會。會議以「合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體」為主題，中方將同非方攜手努力，把峰會主題同中非共建「一帶一路」、聯合國2030年可持續發展議程、非盟《2063年議程》及非洲各國發展戰略結合起來，推動中非全面戰略合作夥伴關係邁上新台階。我期待同非方領導人在北京共襄盛舉，共商中非合作發展大計，為增進中非人民福祉、促進世界和平與發展貢獻力量。

非盟首腦會議（簡稱非盟峰會）是非盟最高權力機構，主要職責是制定非盟的共同政策，監督非盟政策或決議執行情況，加快非洲政治、經濟一體化建設，向執行理事會和委員會下達指示，解決非洲地區戰爭、衝突、恐怖主義、緊急情況等問題，原本一年一度，從2005年起改為每年兩次。

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關鍵字：習近平,非洲聯盟第31屆首腦會議,茅利塔尼亞,諾克少

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