劉慈欣：國運盛則文運盛！中國現在最強的感覺是未來感

▲劉慈欣被譽為「中國當代科幻第一人」。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

科幻電影《流浪地球》小說原著作家劉慈欣10日接受專訪時表示，寫科幻的人不是在預測，而是將各種各樣的可能性都排列出來，「世界上沒有一個地方有在中國有這麼強烈的未來感，這種未來感就是未來給人的吸引力」，國運盛，文運盛，這一點對於科幻文學是極其準確的。

劉慈欣表示，世界上沒有一個地方有在中國有這麼強烈的未來感，這種未來感就是未來給人的吸引力，「世界上現在任何地方你沒有辦法與中國相比，順利成章地它就促進科幻小說、科幻文學的繁榮。」

劉慈欣指出，在一個落後的貧窮的發展緩慢的地方，科幻文學肯定不行，「不論你多麼有水平有創意的作家你也不行，得不到承認，這是科幻文學的一個特點。」

▲流浪地球。（圖／CFP）

劉慈欣說，自己想象不出別的哪一代人，童年的世界和現在的世界，完全是兩個世界，「這個對於一個科幻小說作家來說真的是很幸運的。也不僅僅是幸運，可以說，我本人就是一個時代的產物。我要是生在別的時代，早一些，甚至晚一些，可能都不會成為科幻作家。就是這樣一個時代。」

生於1963年的劉慈欣自上世紀80年代中期開始創作，1999年6月起在《科幻世界》雜誌上發表多篇科幻小說和科幻隨筆，並出版了多部長篇科幻小說，其代表作有長篇小說《超新星紀元》、《球狀閃電》、《三體》、《三體II：黑暗森林》、《三體III：死神永生》，中短篇小說《流浪地球》、《鄉村教師》、《朝聞道》等。