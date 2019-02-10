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《流浪星球》破30年票房紀錄　陸媒：和國家科技發展有關

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▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲流浪地球。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸科幻電影《流浪星球》票房突破30年紀錄，據了解，一部成功的電影特效不僅在硬體和軟體上需要高昂成本，工作人員本身的技術與背景學術素養，也是不可或缺的關鍵。專家認為，近些年大陸國內投入科幻作品創作的作家、編劇、導演群體的崛起，和國家整體科技實力的發展有關。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲流浪地球。（圖／CFP）

據指出，好萊塢的視覺大片，特效費用至少佔總製作費的60%以上，而特效製作的主要成本包括硬體成本（佔20%到30%）、軟體成本（佔10%到20%）、人力成本（佔60%以上），而在軟體方面，大部分都是按年收費，有時一台機器同時安裝好幾十個軟體也是常有的事，而且每台機器都得購買正版，又得乘以上千倍。

而在人員的素質上，也必須具備特效內容相關的背景知識，例如若不懂生物學，就難以拍出《與森林共舞》中栩栩如生的動物；若不懂物理學，就難以想象到《星際穿越》中的高維空間。

《中新社》指出，近年來大陸在載人航天、探月工程，培育和點燃了全民的科幻熱情，表現家國責任、無私無畏的精神，承載中國式的文化表達，成為中國大陸科幻創作群體共同的精神追求。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲流浪地球。（圖／CFP）

影評人李星文則說，「把中國的這個人情倫理，中國人對世界的看法，中國人樂觀精神中國人獨到的一些文化符號，我想放到這個科幻片裡頭。他建構的這個科幻世界一定是非常迷人的。」

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關鍵字：流浪地球,郭帆

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