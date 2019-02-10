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赴彰化靈堂悼念黃爾璇　卓榮泰：民進黨永遠的秘書長

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▲▼卓榮泰前往黃爾璇靈堂。（圖／翻攝自卓榮泰臉書粉專）

▲卓榮泰前往黃爾璇靈堂。（圖／翻攝自卓榮泰臉書粉專）

政治中心／綜合報導

共同推動民進黨組黨的第1、2屆中央黨部秘書長黃爾璇在9日辭世，享壽83歲。黃爾璇辭世的消息一出，綠營人士紛紛在臉書上發起悼念文。民進黨主席卓榮泰在10日上午11時表示，今天出發前往彰化輔選前，有前往靈堂表達追思，也關懷黃教授一家人。

黃爾璇於1936年出生，曾經在1978年進入東吳大學，擔任政治系教授，當時正屬於戒嚴時期，他引用理論分析台灣政治局勢，例如戒嚴、威權體制、民主體制等，希望讓學生了解台灣；然而黃爾璇對現狀的分析，透露出體制不合理，加上和黨外人士的友情，使他成為敏感人物，並在1983年收到東吳大學解聘書，此事被稱為「東吳大學政治系事件」，至今公道未還，成了黃爾璇生前最大遺憾。

「哀悼逝去的創黨前輩」卓榮泰在臉書上寫下，「民進黨創黨時期擔任秘書長的黃爾璇教授不幸離開了我們，今天出發前往彰化輔選前，我們來到這裏表達追思，也關懷黃教授一家人。黃爾璇教授不僅是我們永遠的秘書長，更建構了中央黨部的組織雛形，也從戒嚴時期就親身投入反對國民黨威權統治的行列，對後生晚輩們在理論和實踐上的啟發，深深烙印在我們心中。」

最後，卓榮泰強調，「請大家和我共同感念他守護台灣的無私奉獻，也共同傳承他捍衛台灣民主的堅定信念！」並且貼出一張自己在靈堂拿香的照片。

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關鍵字：卓榮泰,黃爾璇,民進黨,秘書長

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