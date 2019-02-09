民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

▲民進黨立委郭正亮。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

由於民進黨主席卓榮泰日前提出，在明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題，且台灣前途決議文也不排除有新時代東西出現。對此，民進黨立委郭正亮表示，並不反對黨提出新的決議文，但應該要等確定總統候選人之後再來談。

根據民進黨秘書長羅文嘉的說法，在1月底的中常會上，黨主席跟中常委都認為，因應2020年新的局勢，應該要有全新面貌，樂見依照新局勢，提出新的決議文來跟社會對話，甚至拋出時間點，落在9、10月的全代會提出。

對此，過去曾在1999年擬定台灣前途決議文的郭正亮表示，1999年前總統陳水扁參選總統時，在成為候選人之後，競選綱領希望要跟黨立場一致，民進黨才提出台灣前途決議文。

郭正亮強調，1999年民進黨只有台獨黨綱，完全沒有中華民國的概念，陳水扁當時要選總統，就必須處理這個問題，因此當時提出新的決議文，是有其必要性在。

至於現在的民進黨，郭正亮認為，既有的決議文跟總統蔡英文在2016年競選綱領，其實還夠用，決議文到底要加什麼新的內容，需要與今年的形式有些關聯。

郭正亮進一步分析，最可能的變局會是美國跟中國大陸的關係，如果要有新的決議文，應該要等民進黨確定總統候選人後，再來看總統候選人怎麼打選戰，目前面對中美貿易戰的問題，關係複雜都要跟著形勢來做判斷。