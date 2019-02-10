2am開工不強制出席！她自願參加樂歪「整晚沒睡值得」　網看哭：直逼我年終

▲ 凌晨兩點開工爽領10000元紅包 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

農曆春節連假進入最後一天，依照習俗，一般公司行號會選在初五或初六這兩日開工，老闆也會發「開工紅包」給員工討個好彩頭。今年因為時辰的關係，不少公司選在「半夜」開工，有網友表示由於時間太晚，老闆不強制他們參加，但自己依然熬夜出席，沒想到卻意外得到「超大包驚喜」，讓她爽翻表示「整夜沒睡值得了！」

一位女網友昨日在臉書「爆廢公社公開版」表示，今年公司開工因為看時辰的關係，選在凌晨2點開工拜拜。由於時間比較尷尬，老闆不強制每個人都要參加，自由出席即可。原po決定自願熬夜，犧牲睡眠參加團拜，卻因此收到超大包開工紅包！

一般老闆發開工紅包通常只為了討個吉利，因此比較沒有金額限制，從200~3600元都有人收到。不過這位老闆卻超大方，直接包了1萬元現金給出席的員工，讓原po樂歪大喊「整夜沒睡值得」，也表示有同事因公司不強制就真的沒參加，錯失大好機會。

網友看到白花花的1萬元超羨慕表示，「爬也要爬去」、「為了一萬開工紅~怎樣都會去~」、「我們有600就謝天謝地了」、「明年開工...記得找我一起」、「只能羨慕...快跟我年終差不多」、「別人的開工從來就沒讓我失望」、「不強制參加沒來的省起來，有來有驚喜」、「太有誠意」。

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