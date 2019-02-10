韓國瑜何時北上站台？　鄭世維：他叫我不要擔心！一定會來





▲馬英九二度為鄭世維站台。（圖／翻攝自三重義天宮臉書粉絲專頁）

政治中心／台北報導

新北、台南、彰化、金門立委補選將在3月登場，各候選人趁農曆春節期間卯足全力拉票，就是希望能夠多拉幾票。國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維10日第二度與前總統馬英九合體，針對外界好奇高雄市長韓國瑜何時會來站台？鄭世維說，韓國瑜透過友人告知「一定會來」。

曾經擔任新北果菜運銷公司副總經理的鄭世維，以「三重賣菜郎」為號召，9日與新北市長侯友宜到泰山、林口、中和等宮廟參拜，10日則是抵達三重義天宮，與正在發小福卡的馬英九合體，拉抬選情。選民看見親民的馬英九就在眼前，熱情排隊、搶拿小福卡和合照。

▲侯友宜為鄭世維站台。（圖／翻攝自三重義天宮臉書粉絲專頁）

其實這是馬英九第二次幫他站台，鄭世維表示，自己在馬英九擔任台北市長期間，常常當各種司儀主持等工作，與馬英九合作機會蠻多的，日前也有到馬英九辦公室，拜託對方來站台輔選。

由於鄭世維之前曾稱，要透過友人聯繫韓國瑜，現在被問到進展如何？他表示，自己有透過高雄市副市長李四川，以及高雄市議員與韓國瑜聯繫，就看韓國瑜的行程規畫如何，而韓國瑜也有透過友人跟他說，要他不要擔心，一定會來。至於未來還會不會邀請其他藍營大咖來站台？鄭世維稱，只要對選情有助益，都很希望大家來，增加曝光的機會，對自己本身有幫助。