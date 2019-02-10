被問是否會送柯文哲禮物？王世堅：over my dead body

▲王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅過去與高雄市長韓國瑜水火不容，沒想到昨日卻爆出韓戴的新手錶竟是王所送，引發各界熱議。對此王世堅10日解釋，一切都是「禮尚往來」，因為韓國瑜女兒韓冰元旦時先送了一箱甜點，自己才回禮了一副對錶，本意是要祝福韓氏父女「父女情深踢不爛」，沒想到仍被誤會。媒體也問到是否會送台北市長柯文哲禮物？王世堅連忙說，「Never、never，over my dead body。」

王世堅說，這付對錶是回禮，在元旦的前一天韓冰寄了馬卡龍、巧克力還有兩顆很大很漂亮的香瓜給我，剛好元旦是自己生日，「所以我那天很開心」，因此便趁修理手錶的機會買了兩個手錶，「其實這個錶是誤會啦，這是父女對錶，我另外一個是要給韓冰的」，強調自己的本意是希望他們父女情深，如同timberland的諧音『踢不爛』，禮尚往來，希望他們不要嫌棄。

由於雙方過去在議會針鋒相對，此次送手錶大出外界意料之外，王世堅說，有跟韓冰解釋，即便是政敵也應該互相尊重，「而且我跟他父親有一種說不出來的…姑且說這個男子漢對男子漢的交情，父女情深踢不爛，男子漢跟男子漢的交情也是踢不爛。」

至於跟韓國瑜的關係？王世堅說，就純粹男子漢的關係。而對柯文哲跟韓國瑜態度差很多、未來是否會送柯東西？王一聽到關鍵字馬上說，「Never、never，over my dead body」，直言韓國瑜跟他比較俠義性格，從政是要鋤強扶弱、幫助善良對抗邪惡，「柯文哲剛好相反，是欺善怕惡，是幫助邪惡欺負善良，所以我瞧不起柯文哲是這樣。」

王世堅接著也說，跟韓國瑜雖然是因為吵架然後才認識，但當時是公事公辦，議員本來就要監督市府、市長跟各級官員，當時已經連著一年多蔬菜水果連續漲，站在議員角色跟立場我非得質詢他不可，因為我怕他被柯文哲帶壞，柯文哲訓斥要賺錢，但我認為農產公司首要的任務是保護市民、消費者還有生產的農民，不是以賺錢為目的的公司，所以我當初質詢他是這樣。

「還有我質詢他的前一兩周他罵了本黨的小英主席、罵了段宜康很難聽的字眼，所以我當然要他上台道歉。」王世堅說，當時純粹是公事，撇開那些兩人在各方面互相很尊重，我跟他沒有任何私怨，儘管兩人政治態度180度對立，未來在政治上可能會又遭遇到、終需一戰，「但是即便是政敵，無論而言也可以互相尊重，尤其他先送我禮物的時候我看了很窩心很高興，剛好元旦又是我生日，所以我隔一天我就馬上去買寄出。」



至於是否和跟韓國瑜和好？王世堅說，本來就只是為公事吵架，自己也沒有交往過藍營的朋友，過去是沒有，當然如果說大家順其自然，可以當朋友的自然會在一起，「我是覺得人跟人之間不是只有政治的態度立場決定一切，政治只是生活的一部分，不是全部。」