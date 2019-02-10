過年看文藝／故宮寶物的背後　「修復師將文物視為自己生命」

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年假沒事做？來看台灣文化軟實力！中華文化總會推出系列作品，透過精彩影片，紀錄台灣百工百業生態、文化創意工作，串聯不同的「匠人魂」，形成台灣精神的底蘊，訪尋隱身巷弄角落的在地職人。「歲月修復師」主題聚焦故宮修復師，看他們用人生歲月孕育出的專業技術，替一件一件國寶作品賦予全新生命。

故宮第二代修復師賴清忠，師承國立故宮博物院第一代修復師林茂生，進入故宮負責檔案文獻與善本修復，目前已在故宮工作44年，在服務年資屆滿50年後退休，也宣告著這樣特殊獨有的師徒制修復師慣習即將走入歷史。

林茂生當初手把手地引領賴清忠進門，研析各類媒材不同的特性，彈性應對每種材質，從結構基底進行整復。賴清忠分享，「修復時，會有一種莫大的成就感，當外界只關注在產品的表面是否無暇，但修復師卻是將文物視為自己生命，將其視為年邁的病人，細心呵護。」

修復師們在面對修復時，以對待人的方式對待文物，將現下的修復步驟詳實記下，在修補破所之處巧妙地留下不干擾閱聽的修復痕跡，以供後來的修復師有「跡」可循，讓後人接手時，能夠以最新最好的技巧，針對舊跡拆修補缺，讓修復得以日日更迭、日日更新。

▼故宮修復師傅。（圖／中華文化總會提供）