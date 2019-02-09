過年看文藝／「能畫多久就畫多久」 手繪電影海報師傅的彩繪人生

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年假沒事做？來看台灣文化軟實力！中華文化總會推出系列作品，透過精彩影片，紀錄台灣百工百業生態、文化創意工作，串聯不同的「匠人魂」，形成台灣精神的底蘊，訪尋隱身巷弄角落的在地職人。「畫光影的人」主題聚焦手繪電影海報師傅謝森山，人生60年歲月替台灣電影的歷史軌跡添上精緻的色彩。

1946年出生的謝森山是家中長子，15歲時為了舒緩家中經濟壓力，進入東方廣告社做手繪電影看板學徒，人生邁向長達60年的電影看板繪師之路。當年在廣告社當學徒，不供伙食住宿、不支薪、老師傅不會主動教，艱難的環境，全靠著謝森山個人意志和眼力，跟在師傅左右自學。

謝森山日夜苦練繪製技巧，時常觀察師兄的習作，細心筆記下師傅的用色搭配，等下班收工具的時候，就把當天老師傅配的顏色一筆一筆畫在筆記本中，時常學到半夜回家才騎著腳踏車回家。雖然很苦，也曾想著乾脆放棄，不過謝森山靠著和父親約定好要成為電影看板畫師的初衷，依然不屈不撓，最後僅用兩年的時間，17歲時學成一身技法，可獨立排版做畫。

謝森山20歲退伍後自行開業，全盛時期一口氣接下七間戲院首映電影看板，極盛之時，還曾經「二十四小時畫不停」，彼時盛況持續了十多年之久。早年一部電影看板面積非常大，是由一塊塊180平方公分的看板組合而成，最大會出到20片。要手繪電影看板，首先要在180平方公分的看板上打格子、畫鉛筆輪廓、上底色，再依圖檔等比例縮放，將圖像繪出，最後拼組成一部電影的看板。僅需使用白、黃、紅、藍、黑五種顏色水泥漆，謝森山就可調出各種色彩，利用光影折射效果，掌握劇中人物眼神和神韻，讓每個人物躍然於紙，栩栩如生。

這六十年來，謝森山說他未曾感到倦怠過，因為電影彩繪是他畢生的興趣，即使面對本土戲院的接連歇業，老一代老師傅退休、同行紛紛轉行離去，只剩下謝森山堅持手繪。謝森山說：「這一畫，就是六十年，從來沒有想過，當時我們那夥師兄弟，現在只剩下我在畫。但這是我的興趣，只要我體力還可以，能畫多久就繼續畫多久，把這個技術傳承下去。」

▼手繪電影海報師傅謝森山。（圖／中華文化總會提供）

