洋男喝掛倒地！在地騎士超淡定「當減速丘輾過去」　40萬人笑翻

▲洋男喝醉橫躺峇里島街頭,當地人直接輾。(圖/翻攝自推特/@MothershipSG)

記者錢玉紘/綜合報導

許多觀光客到國外旅行,因為心情太好,不免喝酒狂歡,但也因此常有失序舉動,丟臉丟到國外。推特上日前瘋傳一支影片,兩名西方觀光客疑似喝酒醉,大白天的直接躺在峇里島的街頭,結果當地人似乎見怪不怪,直接騎著機車就輾過去,畫面超爆笑。

新加坡網站「Mothership」日前在推特分享這支影片,只見大白天的,在印尼峇里島的路上有兩名西方觀光客疑似喝醉,裸著上身,直接橫躺一條小巷子的地上,擋住了整條道路,完全變成路障,有兩名當地居民騎著摩托車想要過去,直接被擋住,連繞道都無法。

但這兩名當地機車騎士似乎已經看慣了這樣的瘋狂景象,也沒有下車把躺在地上的洋男叫醒,反而是油門一催,直接從對方身上輾過去,躺在地上的男子嚇得直接彈起來,似乎還搞不清楚發生什麼事,慢慢站起來。

幸好機車騎士車速不快,兩名醉男看起來並沒有受傷。這支影片已經有40萬人觀看,網友留言提到,「故意要擋路,那也不用客氣了啦」、「老實說,峇里島居民都已經受夠無禮的觀光客了」、「這種態度,被壓完全活該」、「只是在測試他腹肌夠不夠力啦」。



Bali locals go over road humps made of drunk tourists pic.twitter.com/XnG6HoMqWa