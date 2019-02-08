為何麥香魚用盒裝？麥當勞前員工揭「漢堡3大秘密」...原來可改紙包

▲麥當勞4年3度漲價。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

麥當勞雖然日前宣布調漲21項產品，但對外食族來說仍是不錯的選擇。其中，就有網友疑惑麥當勞漢堡的包裝方式，引起不少熱議。

有網友在PTT發問說，「小弟我一直很好奇這個問題，像自己常吃的麥香雞和麥香魚中，麥香雞是用袋子包的，而麥香魚是用紙盒裝的，一直不懂是否有什麼特殊考量嗎？」

對此，有不少麥當勞前員工跳出來現身說法，表示麥當勞的漢堡總共有三種包裝，分別為紙包、盒裝、盒子加紙包。

其中，像是大麥克、麥香魚、勁辣雞腿堡等漢堡，由於比較容易被壓爛，所以才採用盒裝，而且店員製作時的速度也會比較快，只要將食材一層層疊上去蓋起來就好，同時還能保持外表美觀。

不過，若不想用盒裝，其實也是可以向店員提出特殊要求用紙包，「因為麥香魚的漢堡是用蒸的，比較軟，怕用紙包你的漢堡會變形加爆漿，所以用紙盒裝」。

至於，像是漢堡較小的品項，就會選擇用紙包，不僅可避免賣相差，也讓消費者比較好拿取，而且用紙包比較節省成本。另外，像是BLT極選系列等漢堡就會採先用紙包再放進盒子裡，不僅能凸顯漢堡的尊貴，同時也更方便享用餐點。

若忘記要店員把盒裝漢堡改成紙包的話，有網友也教學說如何用餐巾紙把漢堡包起來吃，首先用餐巾紙蓋住漢堡 3/4左右，再把漢堡反過來，接著用餐巾紙包覆漢堡背面，這樣就可能拿到一個紙包好的漢堡了，比較不容易弄髒手。

不過，有網友則認為說，「沒這個困擾，我都直接用盒子吃」、「還好我不敢吃醬沒有這個煩惱哈哈哈」、「為啥要這樣啊？漢堡麵包又不油，手沾上去會怎樣嗎？無感」。另有麥當勞店員跳出來說，「可以請大家不要在忙的時候點紙包嗎？尤其是大麥克紙包超級難包！」