　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

日本首相安倍晉三4日用拍影片的方式，向中國大陸民眾祝賀農曆新年。在影片一開始，他就大秀中文說著「大家過年好」，接著用日文說希望新的一年，日中關係能更進一步。具有大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今（5）日表示，安倍這次親自錄影片給中國人拜年，這非比尋常的舉動，傳遞了三個非同尋常的訊號。

據牛彈琴的文章提到，整個影片不長，只有兩分多鐘，但說的算不錯，因為在世界各大國領導人中，應該少有人像安倍這樣低姿態，其所傳遞的第一個訊號為「中日關係，確實進入了新的階段」。

▲安倍晉三拍影片賀新年。（圖／翻攝自秒拍）

▲安倍晉三拍影片賀新年。（圖／翻攝自秒拍）

文章稱，安倍在影片中說道，去年中國總理訪日，他作為日本首相七年來首次訪華，日中關係完全回到正軌，考慮到2019年日本還是G20峰會東道主，中國最高領導人將會訪日，一度風風雨雨的中日關係，終於翻開新的一頁。安倍給中國人用影片拜年，應該也是想趁熱打鐵，進一步深化日中關係，謀求日本國家利益的最大化。

至於第二個訊號，則是「安倍的身段，確實讓人刮目相看」。文章認為，安倍開口第一句就是中文，拉近關係，「你能想像普丁或其他國家領導人第一句話，就是日語，然後怎麼的怎麼的嗎？」此外，短短拜年影片，裡面至少用了三句中國俗語，而且都很適切，也表現了安倍對中國文化的諳熟。

▲▼安倍晉三訪北京（圖／路透）

▲日中關係漸緩。（圖／路透社）

最後一個訊號則是「東亞地緣政治，正在發生重大而深遠變化」。文章說，這種轉變，迄今不到一年，而且還在迅速進行中。去年第一次川金會，半島局勢迅速改觀，半島北方開始走出孤立狀態；第二次川金會即將在越南舉行，深刻調整正在繼續。此外，日本和俄羅斯關係正在接近，解決北方四島問題到了關鍵時刻，但日本和韓國關係卻迅速惡化，日本和美國關係也正變得很微妙。

▲安倍晉三,習近平,習安會。（圖／路透社）

▲「習安會」去年10月26日在北京登場。（圖／路透社）

文章認為，日本迅速改善對華關係，尤其多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，顯然也同美國不斷發動貿易戰有關，中國有壓力，日本也很頭疼，要知道，貿易是日本經濟的生命線，安倍必須突圍，必須尋找籌碼。中國顯然就是一個籌碼；甚至有外媒就分析，如果沒有川普，估計安倍去年還不會那麼快來中國。

文章最後稱，不能小覷了安倍，這個日本政壇不世出的政治家，但大勢不能阻擋，朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍；「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益！」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
快訊／19：32東部海域4.3地震　網嚇：「搖一下」超大
舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！黑人傻眼：報應

關鍵字：安倍晉三,拜年,影片,初一,新春,祝福,中日關係,日中關係,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／秀中文喊「大家過年好」　安倍首度拍影片向中國拜年

蘆洲湧蓮寺除夕抽國運籤　1支上上、2支上中「工商農士各稱心」

麥當勞驚爆「綠薯條」…吃第一根險中鏢！　官方回應了

快訊／除夕發財！1.2億大樂透＋百萬大紅包　中獎號碼通通出爐

快訊／除夕發財！1.2億大樂透＋百萬大紅包　中獎號碼通通出爐

非洲豬瘟通報「已讀不回」半年　陸方2日首度傳真回覆

影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

持旅遊簽赴泰拍婚紗　新人、攝影師涉「非法打工」被捕

支付寶紅包活動大送5億元人民幣　只收到1.68、2.08　網：生氣

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

持旅遊簽赴泰拍婚紗　新人、攝影師涉「非法打工」被捕

支付寶紅包活動大送5億元人民幣　只收到1.68、2.08　網：生氣

中英合拍電影版　《小豬佩奇過大年》周邊商品賣翻

「一帶一路」續擴張　今年貿易額將增1170億美元

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

圓臉新娘P成尖下巴「0贅肉美魔女」　新郎嚇「這是誰？」

挪威政府安全報告點名華為　陸回應：無端攻擊、荒唐

影／東京鐵塔點亮「中國紅」　正妹著漢服參加：很自豪

連27場飆破30分　哈登：沒什麼可以阻擋我

虎航班機疑「鳥擊」空中盤旋1小時返小港　機場消防隊戒備

新年立志老是失敗？掌握3大關鍵成功率大增

快訊／19：32東部海域規模4.3地震　網嚇：「搖一下」超大

快訊／新年願望「斬首蔡英文」！男大年初一許願　刑事局要辦了

喝下「加料的愛心豆花」！　正妹昏迷遭阿公級同事強吻襲胸

過年天氣冷颼颼... 中醫師教你自製「天麻藥膳湯」預防小中風

重機過彎撞貨車！騎士高速「甩噴飛高空」掛貨架　鮮血四濺慘死

DIY「人形貓窩」材料做法超簡單！　貓奴全讚翻：腿得救了

從手榴彈到戰鬥機　一戰中的「5項創新」改變戰爭面貌

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

13歲目睹媽被打死　除夕殺光仇..

女友私生活亂長菜花　電競選手嚇..

3歲童寒風中穿父工作服等2hr..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

寶寶被收養…狗媽媽叮嚀：好好照..

女兒變醜　做完親子鑑定他很愧疚

催生二胎！婆婆「蓋3層樓房」送..

國中女被同學霸凌！爸：天塌了爸..

他吃12顆藥自殺失敗　衝藥店大..

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

影／安倍秀中文拍影片　向陸拜年

平潭大橋春節繼續施工　公路段6..

春節返鄉車貼「大齡剩女追尾必嫁..

超10億人收看 港媒解密春晚

更多熱門

相關新聞

亡夫托夢「要買福袋」中70萬汽車

大年初一除了拜年重頭戲就是全台買福袋，無論是百貨或超市都推出限量福袋讓民眾試手氣，花蓮遠百大獎祭出69.9萬元FORD FOCUS汽車，由趙小姐與女兒一起合購的福袋中了大獎，中獎人趙小姐被採訪時透露，是亡夫托夢告知她今年「一定要買福袋」，並在夢中顯現一台紅色汽車，所以才決定與女兒一起購買，沒想到真的中汽車大獎。

全聯332萬元保時捷得主出爐！

亡夫托夢「一定要買福袋」　母女抽中汽車

東京塔點中國紅　正妹著漢服參加

高公局：初一下午國5南下車多壅塞

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面