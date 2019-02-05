影／安倍拍影片「秀中文」拜年　陸媒：傳遞3個非同尋常訊號

大陸中心／綜合報導

日本首相安倍晉三4日用拍影片的方式，向中國大陸民眾祝賀農曆新年。在影片一開始，他就大秀中文說著「大家過年好」，接著用日文說希望新的一年，日中關係能更進一步。具有大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今（5）日表示，安倍這次親自錄影片給中國人拜年，這非比尋常的舉動，傳遞了三個非同尋常的訊號。

據牛彈琴的文章提到，整個影片不長，只有兩分多鐘，但說的算不錯，因為在世界各大國領導人中，應該少有人像安倍這樣低姿態，其所傳遞的第一個訊號為「中日關係，確實進入了新的階段」。

▲安倍晉三拍影片賀新年。（圖／翻攝自秒拍）

文章稱，安倍在影片中說道，去年中國總理訪日，他作為日本首相七年來首次訪華，日中關係完全回到正軌，考慮到2019年日本還是G20峰會東道主，中國最高領導人將會訪日，一度風風雨雨的中日關係，終於翻開新的一頁。安倍給中國人用影片拜年，應該也是想趁熱打鐵，進一步深化日中關係，謀求日本國家利益的最大化。

至於第二個訊號，則是「安倍的身段，確實讓人刮目相看」。文章認為，安倍開口第一句就是中文，拉近關係，「你能想像普丁或其他國家領導人第一句話，就是日語，然後怎麼的怎麼的嗎？」此外，短短拜年影片，裡面至少用了三句中國俗語，而且都很適切，也表現了安倍對中國文化的諳熟。

▲日中關係漸緩。（圖／路透社）

最後一個訊號則是「東亞地緣政治，正在發生重大而深遠變化」。文章說，這種轉變，迄今不到一年，而且還在迅速進行中。去年第一次川金會，半島局勢迅速改觀，半島北方開始走出孤立狀態；第二次川金會即將在越南舉行，深刻調整正在繼續。此外，日本和俄羅斯關係正在接近，解決北方四島問題到了關鍵時刻，但日本和韓國關係卻迅速惡化，日本和美國關係也正變得很微妙。

▲「習安會」去年10月26日在北京登場。（圖／路透社）

文章認為，日本迅速改善對華關係，尤其多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，顯然也同美國不斷發動貿易戰有關，中國有壓力，日本也很頭疼，要知道，貿易是日本經濟的生命線，安倍必須突圍，必須尋找籌碼。中國顯然就是一個籌碼；甚至有外媒就分析，如果沒有川普，估計安倍去年還不會那麼快來中國。

文章最後稱，不能小覷了安倍，這個日本政壇不世出的政治家，但大勢不能阻擋，朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍；「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益！」

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