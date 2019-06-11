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王炳忠向蔻蔻姐求償148萬　不滿被指接受中資結果敗訴

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▲▼共諜案被告周泓旭、王炳忠。（圖／記者楊佩琪攝）

▲王炳忠向周玉蔻求償148萬7000元，法院判決敗訴。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

新黨發言人王炳忠不滿名嘴周玉蔻在政論節目中，指他的父親帳戶有500萬元匯入，疑為中資，因此提告洩密加重誹謗等罪，並向周玉蔻求償148萬7000元，另需公開在廣播節目、報紙及臉書上道歉。民事部分，台北地方法院宣判，王炳忠敗訴。

王炳忠2017年因捲入共諜案遭檢調搜索傳喚，周玉蔻在政論節目中，指王炳忠為大陸發展「類軍事組織」，王父的帳戶內還有500萬元外幣款項匯入，王炳忠因此對周玉蔻提告洩密、加重誹謗等罪。

審理期間，王炳忠表示，父親的帳戶內從沒有500萬元款項入帳，要求周玉蔻交代消息來源，如果真有來源，就是洩密，如果沒有，就是周玉蔻虛構的，因為私人恩怨及政治立場不同，發表不實言論誹謗王家父子。

周玉蔻則反駁，她基於媒體人職責，追查王炳忠為何遭到搜索，而檢方新聞稿中便明白提到「燎原」網站有大陸國台辦的資金，在王父的帳戶內還有18萬美金。周玉蔻強調，這18萬就是她說的500萬元新台幣，檢方已經證實，她的報導是事實，沒有誹謗的問題，也沒有必要傳喚她的消息來源。

刑事部分，一審台北地方法院判決周玉蔻無罪，王炳忠強調，周玉蔻的評論經過調查，已經證實並非事實，但周玉蔻如此不斷對外批評，不應該無罪，他會上訴到底。另對周玉蔻提起民事告訴，求償148萬7000元，並要求在廣播、臉書和報紙道歉。

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關鍵字：周玉蔻,王炳忠,共諜案,中資,網站,資助,資金,外幣,匯款,傳喚,搜索,假新聞,政論節目,廣播節目

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