《逃犯條例》明日二讀辯論　天主教教區呼籲港府勿倉猝修例

▲反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

香港政府將於12日在立法會對《逃犯條例》舉行二讀和三讀程序，引起各界極大迴響，社會正醞釀罷工、罷課、罷市向政府施壓。對此，天主教香港教區11日呼籲，政府不要在未充分回應法律界人士及市民疑慮前，就倉猝修例。

天主教香港教區11日對香港社會目前因「逃犯條例」的修訂而引致的極度動盪不安局面，謹此殷切發出以下3點呼籲，「懇請特區政府及市民大衆，以香港的真正福祉為大前提，都能保持克制，循和平途徑謀求合乎公義和法理原則的解決方案」。

▲天主教香港教區呼籲政府勿倉猝修例。（圖／翻攝天主教香港教區網站截圖）



「懇請特區政府在未充份回應法律界人士和市民對『逃犯條例』草案的疑慮之前，不要倉猝修訂『逃犯條例』」。天主教香港教區指出，「懇請全體基督信徒繼續為香港社會祈禱」。

另一方面，國泰及國泰港龍員工也發起聯署，聯同航空界同業，要求工會即時考慮罷工，要求香港政府撤回《逃犯條例》。據了解，聯署將於11日晚間18點截止，而截至中午12點時，共有1700多名香港四間航空公司的職員參與聯署。

▲有航空公司員工自發聯署，聯同航空界同業，要求工會即時考慮日內罷工，要求政府撤回《逃犯條例》。（圖／翻攝聯署連結截圖）