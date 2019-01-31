婚前甜許「要妳一生幸福」！夫婚後常躲廁所　妻挖出真相崩潰

▲劉女婚後發現丈夫行跡詭異，經調查後才發現自己的婚姻竟是謊言一樁。（示意圖／CFP）

社會中心／綜合報導

「一生幸福」的諾言才短短一年就變調！桃園市鄭姓男子追求劉女，期間表現得像個有為青年，還甜蜜許諾「要妳一生幸福」，終於打動劉女芳心，2人遂在107年2月完婚；怎料婚後劉女卻發現丈夫行跡詭異，時常躲在廁所中許久不出，經查才發現原來自己的婚姻竟然是個彌天大謊。

劉女表示，婚前鄭男的形象相當正面、陽光，表示要創業當老闆，一肩扛起家庭經濟重擔，還一臉認真地許下甜蜜諾言，「我要讓妳一生幸福」；當時劉女被鄭男認真、負責的態度打動，最後決定下嫁共組家庭，2人遂於107年2月完婚。

但結婚後才短短不到4個月，劉女就發現鄭男舉止異常，時常躲在廁所許久不出，她一開始擔憂丈夫身體不適，但每次出言關心卻總得到「排便不順」的回應；更令劉女起疑的是，丈夫在如廁許久後，小小的廁間都會留下奇怪的異味，且他如廁完精神會突然異常振奮。原本劉女百思不解，直到偶然間在書房暗櫃中發現毒品吸食器，鄭男這才坦承，「我已經吸毒好多年」。

劉女控訴，發現嫁的如意郎君竟然是毒蟲，自己根本沒辦法接受，好幾次動念提出離婚，但卻遭到鄭男強烈反對，不但對她拳打腳踢，甚至還伸手討錢買毒品，萎靡軟爛的毒蟲樣跟婚前的上進青年形象根本就是天壤之別。

劉女最後在丈夫因吸毒被抓後，終於下定決心向法院訴請離婚；法官認為，鄭男觸犯毒品罪，且還涉及家暴，夫妻間感情已然破裂、難以和諧相處，因此判准離婚。