恐怖女醫生反猶太人！　獲執照竟發文：要故意給他們「錯的藥」

國際中心/綜合報導

美國一名27歲的女醫生蘿拉(Lara Kollab)多年來在社群媒體上,一直在發布反猶太主義的貼文,她在2018年時從醫學系畢業,並就職於一間診所工作;不過最令人驚恐的是,擁有醫師執照的她竟然寫下「要故意給所有猶太人提供錯誤藥品」的字眼,讓許多人感到驚恐。

根據外媒報導,蘿拉就讀醫學院期間,從2011年到2017年,不斷地在個人推特上發布仇視猶太人的言論;2012年時她寫曾到「故意給猶太人錯的藥物服用」,2013年時更用阿拉伯文寫下「願真主收回對猶太人的生命,以便我們不再被迫去找那些不乾淨的人」種種言論都散發出濃濃對猶太人的仇恨意味。

現年27歲的蘿拉來自俄亥俄州的克利夫蘭市,曾在2018年時在克利夫蘭市的診所裡工作,對此,克利夫蘭診所譴責並確認蘿拉已經沒有在診所裡工作了。報導中指出,蘿拉屬於巴基斯坦人的後代,並在2018年時在位於紐約的猶太杜魯附屬學院獲得醫學學位。

杜魯學院獲知消息後,對於蘿拉的反猶太主義觀點感到震驚,並稱,杜魯學院的使命是教育、延續及豐富猶太人的寬容和傳統。據悉,蘿拉的醫師執照目前只到2021年而已,在她的貼文跟發言遭到傳播擴散過後,她的所有社交媒體帳戶都被取消刪除。

