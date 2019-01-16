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遛狗突見卡車撞人　男醫驚見「未婚妻躺在地上」崩潰

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▲▼Meghan Ambrozevich-Blair遭到卡車撞死。（圖／翻攝Meghan Ambrozevich-Blair臉書）

▲ 醫生史考特（Scot Brading）於2015年5月與女友梅根（Meghan Ambrozevich-Blair）訂婚。（圖／翻攝Meghan Ambrozevich-Blair臉書，下同。）

國際中心／綜合報導

英國一位醫生史考特外出遛狗時，突然瞥見路上發生車禍事故，見義勇為的他立刻前去察看情況，只是走近一看才發現，死者竟然是自己的未婚妻梅根，讓他當場崩潰。

據Metro報導，2016年12月9日，肇事的57歲卡車司機弗瑞爾（Michael Friel），在事發前幾分鐘不小心誤入雙車道的單行道，因此急忙地在道路上迴轉。雖然當時有2輛車向他閃大燈，警告前方有危險，但他仍「專注地直視前方」，接著直接正面撞上路旁的梅根。

當時人在街道上帶著愛犬米洛（Milo）散步的史考特，看到意外現場後立刻向前幫忙，沒想到眼前躺在地上的傷者竟是未婚妻梅根，而她正在接受一名路過的醫師進行人工呼吸急救。

得知寶貝女兒意外身亡的噩耗後，梅根家人感到相當崩潰，因為寶貝女兒才於2015年5月開心地訂婚，悲痛地表示，失去她以後，「我們的世界已經毀滅」。而當時正接受愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）授予獸醫科學榮譽學位的弗瑞爾，在經過2年之後，才於15日坦承犯罪，並被法院判刑坐牢。

▼ 梅根家人難過地表示，她是一位有才華又有愛心的女孩，而且熱愛生活，喜歡享受生活的一切。（圖／翻攝Meghan Ambrozevich-Blair臉書）

▲▼Meghan Ambrozevich-Blair遭到卡車撞死。（圖／翻攝Meghan Ambrozevich-Blair臉書）

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關鍵字：史考特,Scot Brading,醫生,未婚妻梅根,Meghan Ambrozevich-Blair

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