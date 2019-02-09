　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2個孩子都輟學！校長媽媽悔吝於讚美：能喚醒孩子的潛能

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲教室,上課。（圖／pixabay）

▲她在學校是一名成功的老師，回家卻不懂得如何教育孩子。（圖／pixabay）

文／采實文化

既然說稱讚能讓鯨魚跳舞，那麼何時該稱讚呢？你們什麼時候會稱讚孩子呢？表現好的時候嗎？但我怎麼看，孩子們都沒有值得稱讚的事，完全不符合我的標準。

我的女兒曾因為識字的能力不好被我狠狠的修理，我到後來才明白，她在語言方面發展有些慢，到了一、二年級才學會認字，但從三年級開始書就念得很好了。就連我兩個孩子書念得這麼好又聽話優秀，我都不曾好好稱讚過他們，更何況是我班上的學生，我更加不滿意。

不管在家或是在學校，我都非常吝於稱讚。直到某一天，我才突然大徹大悟，我的兒女休學後整晚熬夜打電動，到早上都爬起不來，兒子和女兒就窩在兩邊的房間裡，完全成了廢人。我因為還要上課，所以一早就起來，狼吞虎嚥吃完早餐再去學校。

不曉得是因為那天班上的孩子特別吵，還是我也被兒女的事搞得心神不寧，火氣特別大，因此打算把最吵的孩子叫出來罵。我站在講台上瞪著下面的學生，突然閃過一個念頭：

「天啊，他就算沒寫作業，還是這樣來了學校；他就算遲到，還是這樣厚臉皮的進了教室；他什麼都沒準備就來，在這麼恐怖的老師底下，還是沒溜回家，很會忍耐嘛；他是連打架都要來學校打……。」

孩子們不想去學校的原因有那麼多，因為天氣好、天氣剛剛好、天氣熱、天氣冷、下雨、下大雪、沒寫功課、今天有考試、有討厭的數學作業、看朋友不順眼、老師不喜歡我……各種理由，但孩子們還是戰勝了所有理由來了學校。

我是哭著等待我的孩子再次回到學校，什麼時候會穿上制服、背起書包，再回到學校去？等了又等，但兩個孩子還是窩在房間裡。我沒有意識到孩子們好好去上學、乖乖聽話，是多麼值得稱讚、多麼偉大如同奇蹟一般的事。

我以前曾在學校附近看過所謂的不良女學生，頭髮染得黃黃的，裙子短得可以看到屁股，襯衫的布料少得可以，扣子幾乎都快解開了。遠遠過了上學時間，還是跟男學生嘻嘻哈哈的在打鬧，我看著那畫面，實在覺得心寒。「把自己搞成這副模樣，父母該有多崩潰，心裡會多鬱悶啊？」

然而不知從何開始，我卻產生羨慕的心情。「頭髮染成這樣還是去學校了啊；穿著屁股被一覽無遺、一扯就會散開的制服，還是去學校了啊；背著裝滿化妝品的書包，擔心被導護老師抓到，還是去學校了啊！」

那樣的學生去學校做什麼呢？幾乎有一半會在上課時間趴著睡覺，這樣睡覺會有多麼不舒服，還要看老師的臉色吧？但他們還是去了學校。除了羨慕外，我甚至覺得他們很了不起。

我問了班上的學生：

「孩子們，你們知道世界上最困難的事是什麼嗎？」

對於老師突如其來的問題，孩子們說了各式各樣的答案。

「是啊，你們說的都是困難的事，可是老師在思考的時候，覺得有比那些更難的事，那就是來學校。」

我一說完，孩子們哄堂大笑。

「那有什麼難的？只要來就好了。」

「才不，真的是這樣！不過還有比來學校更困難的事，你們知道是什麼嗎？」

「是什麼呢？老師這問題是腦筋急轉彎嗎？」

「可能是喔！」

「猜對的話會有禮物嗎？」

「讓我考慮一下。」

這次果然也湧入符合孩子們思維的各種有趣答案。

「是啊！你們的回答都是對的，不過老師覺得比來學校更困難的事，就是『每天』來學校。」

孩子們拍著桌子不停笑著，但突然間教室安靜了起來。為什麼呢？因為我的雙眼在不知不覺間熱淚盈眶，遊走在潰堤邊緣的眼淚，已經被孩子們發現了。

孩子們看到老師的眼淚不知該如何是好，每個人都像做錯了事一樣低著頭，吭都不敢吭一聲。一個比較機靈的孩子趕緊拿了一張面紙過來，我用那張面紙擦了擦眼淚，同時讓心裡平靜下來，然後對孩子們這麼說：

「孩子們，你們一定很多時候都不想來學校吧？儘管如此，還是戰勝了無數不想來的理由，這樣乖乖來學校的你們真的很了不起。老師覺得這世界最難的事，你們卻做得這麼好，那麼還有什麼是你們辦不到的呢？我相信，不管什麼事，你們一定都可以做得很好，我真的對你們的未來充滿期待。」

孩子們突然間歡呼了起來。今天開始要怎麼稱讚孩子呢？不管書讀得好不好，有沒有拿獎，有沒有選上學生會長，那都不重要，乖乖去學校才是不爭的事實！那麼辛苦的學校，我們的孩子不是只去一兩天，而是每年至少得上一百九十五天，這件事你有想過嗎？

孩子去上學是多麼令人感謝，如同奇蹟一般的事，爸媽們要何時才會明白呢？像我的孩子一樣，休學後待在家裡，打著電動慢慢變成廢人，看著那個模樣，你們馬上就會懂了，但這樣的事，你們想體驗看看嗎？

很多父母會把小孩送去私立學校或實驗小學，一年最少也要花三十萬，如果送到海外去留學，花費就更高了，可能要百萬、千萬以上。除了一年的教育費、生活費外，還要擔心孩子一個人無法自理，連媽媽也要跟著一起過去，也因而產生了所謂的候鳥爸爸。

這些要忙著工作賺錢的爸爸，一年只能見到妻小幾次，為了讓孩子受到好的教育，夫妻要長時間分隔兩地生活，候鳥爸爸的孤獨是不可言喻的，甚至有不少家庭最後因為這樣得承受離婚的痛苦。

想想看，你們家裡那些乖乖上學的孩子，為了你們省下多少錢啊！所以，我們的孩子是很棒的。植物人長年臥病在床，某天手指突然會動了，我們會把這樣的事視為奇蹟。那麼為何每天能好好活動、好好吃飯、好好玩，並且乖乖上學不算奇蹟呢？非得要愚蠢的認為到了瀕死的地步再甦醒後，才算奇蹟？

今天也一如往常的去上學、上班回來，吃了我做的飯，和我在同一個空間裡呼吸，能和我作伴的孩子與家人都是奇蹟，因為有家人，才讓我的存在出現了光。從現在開始，每當早上一睜開眼，就要從嘴裡說出源源不絕的讚美。

「今天也乖乖去上學了啊，沒有受傷也沒做壞事，真的好感謝你能這樣平安回來，感謝今天你也好好活著，感謝你來當我的兒子還有女兒。」像這樣用稱讚來填滿日常生活時，孩子潛在的能力也會被喚醒過來。

本文摘自李柳南的《媽媽的悔過書》。由采實文化授權原文轉載，欲閱讀完整作品，歡迎參考原書。

▲媽媽的悔過書。（圖／采實文化）

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
悚！他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」
快訊／大樂透基隆一注獨得！頭獎8天第3開　大紅包中29注
新北孝子繼承5棟房！「吃掉弟媳」性侵姪女　她崩潰：媽媽不救我

關鍵字：媽媽的悔過書,校長,教育,鼓勵,稱讚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

影／年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

影／尾牙發「百萬紅包」！第一道菜「1人1疊千元鈔」　她爽拍照PO網...下秒悲劇

右半身肌萎50年！他親縫「手工傘」維生...領殘障手冊：補助留給更需要的人

93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

更新／華航勞資協商6小時談不攏　機師工會喊「罷工繼續、下次再談」

過年「肚子撐爆→心悸」中醫教3招改善！16食物別碰、每天睡X小時

給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

2個孩子都輟學！校長媽媽悔吝於讚美：能喚醒孩子的潛能

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

更新／華航勞資協商6小時談不攏　機師工會喊「罷工繼續、下次再談」

過年「肚子撐爆→心悸」中醫教3招改善！16食物別碰、每天睡X小時

給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

2個孩子都輟學！校長媽媽悔吝於讚美：能喚醒孩子的潛能

再尷尬的聚會都可以破冰！幾款人氣桌遊...專家教你怎麼挑

給錢讓你「關閉臉書」1年！　實驗：一般人超過3萬才心動

想狠數鈔票！　2019金豬年12生肖財運大公開（下）

想狠數鈔票！　2019金豬年12生肖財運大公開（上）

棄百萬年薪！他為照顧病父返鄉養蛋鴨　創造青農就業機會

放假被逼加班！簡單3招「三明治夾心法」護底線　秒甩掉慣老闆

《炮仔聲》陳冠霖、李燕過年也放閃　王宇婕：我的甜蜜戲可以不在醫院嗎

昭和時代9成的人口年薪都在650円以下　中產階級只有3000円

為何台灣很少有競技運動的網紅或Youtuber

30萬人擠爆「高雄愛河燈會」開幕　韓國瑜：為金銀河高聲歡呼

走過43年仍屹立不搖 微軟商業模式讓投資人愛不釋手

過年大魚大肉、日夜顛倒肌膚爛了？3款單品急救出澎潤肌

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

專訪／宥勝自責「演技太差」想撞牆：蹂躪我，告訴我缺點

菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部

Irene、Jennie洛杉磯約喝閨蜜下午茶　「這動作」生活感MAX！網笑翻

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

這生肖財運旺！他幫爸挑刮刮樂「..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

膠著6小時！華航勞資協商仍卡關

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

通水管被收8700元　網：通1..

更多熱門

相關新聞

出身七股養魚業　成為彰化教育家

大葉大學創校29年，因以德國式師徒制為理念，近年又積極與國外名校締結雙聯學位，受到教育界好評，董事長黃正雄辦學獲得肯定，獲得中華民國私校文教協會「第六屆十大傑出教育事業家」，未來更希望繼續開創產學雙贏，打造學校與社會的永續幸福。

獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

必看！戀童性侵不會嫌孩子小

蘇慧貞續任成大校長　期許參與文明

他嘟嘴拍照　師留言「拜託別裝娘」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在原地

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

更多

最夯影音

更多

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面