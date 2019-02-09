2個孩子都輟學！校長媽媽悔吝於讚美：能喚醒孩子的潛能

▲她在學校是一名成功的老師，回家卻不懂得如何教育孩子。（圖／pixabay）

文／采實文化

既然說稱讚能讓鯨魚跳舞，那麼何時該稱讚呢？你們什麼時候會稱讚孩子呢？表現好的時候嗎？但我怎麼看，孩子們都沒有值得稱讚的事，完全不符合我的標準。

我的女兒曾因為識字的能力不好被我狠狠的修理，我到後來才明白，她在語言方面發展有些慢，到了一、二年級才學會認字，但從三年級開始書就念得很好了。就連我兩個孩子書念得這麼好又聽話優秀，我都不曾好好稱讚過他們，更何況是我班上的學生，我更加不滿意。

不管在家或是在學校，我都非常吝於稱讚。直到某一天，我才突然大徹大悟，我的兒女休學後整晚熬夜打電動，到早上都爬起不來，兒子和女兒就窩在兩邊的房間裡，完全成了廢人。我因為還要上課，所以一早就起來，狼吞虎嚥吃完早餐再去學校。

不曉得是因為那天班上的孩子特別吵，還是我也被兒女的事搞得心神不寧，火氣特別大，因此打算把最吵的孩子叫出來罵。我站在講台上瞪著下面的學生，突然閃過一個念頭：

「天啊，他就算沒寫作業，還是這樣來了學校；他就算遲到，還是這樣厚臉皮的進了教室；他什麼都沒準備就來，在這麼恐怖的老師底下，還是沒溜回家，很會忍耐嘛；他是連打架都要來學校打……。」

孩子們不想去學校的原因有那麼多，因為天氣好、天氣剛剛好、天氣熱、天氣冷、下雨、下大雪、沒寫功課、今天有考試、有討厭的數學作業、看朋友不順眼、老師不喜歡我……各種理由，但孩子們還是戰勝了所有理由來了學校。

我是哭著等待我的孩子再次回到學校，什麼時候會穿上制服、背起書包，再回到學校去？等了又等，但兩個孩子還是窩在房間裡。我沒有意識到孩子們好好去上學、乖乖聽話，是多麼值得稱讚、多麼偉大如同奇蹟一般的事。

我以前曾在學校附近看過所謂的不良女學生，頭髮染得黃黃的，裙子短得可以看到屁股，襯衫的布料少得可以，扣子幾乎都快解開了。遠遠過了上學時間，還是跟男學生嘻嘻哈哈的在打鬧，我看著那畫面，實在覺得心寒。「把自己搞成這副模樣，父母該有多崩潰，心裡會多鬱悶啊？」

然而不知從何開始，我卻產生羨慕的心情。「頭髮染成這樣還是去學校了啊；穿著屁股被一覽無遺、一扯就會散開的制服，還是去學校了啊；背著裝滿化妝品的書包，擔心被導護老師抓到，還是去學校了啊！」

那樣的學生去學校做什麼呢？幾乎有一半會在上課時間趴著睡覺，這樣睡覺會有多麼不舒服，還要看老師的臉色吧？但他們還是去了學校。除了羨慕外，我甚至覺得他們很了不起。

我問了班上的學生：

「孩子們，你們知道世界上最困難的事是什麼嗎？」

對於老師突如其來的問題，孩子們說了各式各樣的答案。

「是啊，你們說的都是困難的事，可是老師在思考的時候，覺得有比那些更難的事，那就是來學校。」

我一說完，孩子們哄堂大笑。

「那有什麼難的？只要來就好了。」

「才不，真的是這樣！不過還有比來學校更困難的事，你們知道是什麼嗎？」

「是什麼呢？老師這問題是腦筋急轉彎嗎？」

「可能是喔！」

「猜對的話會有禮物嗎？」

「讓我考慮一下。」

這次果然也湧入符合孩子們思維的各種有趣答案。

「是啊！你們的回答都是對的，不過老師覺得比來學校更困難的事，就是『每天』來學校。」

孩子們拍著桌子不停笑著，但突然間教室安靜了起來。為什麼呢？因為我的雙眼在不知不覺間熱淚盈眶，遊走在潰堤邊緣的眼淚，已經被孩子們發現了。

孩子們看到老師的眼淚不知該如何是好，每個人都像做錯了事一樣低著頭，吭都不敢吭一聲。一個比較機靈的孩子趕緊拿了一張面紙過來，我用那張面紙擦了擦眼淚，同時讓心裡平靜下來，然後對孩子們這麼說：

「孩子們，你們一定很多時候都不想來學校吧？儘管如此，還是戰勝了無數不想來的理由，這樣乖乖來學校的你們真的很了不起。老師覺得這世界最難的事，你們卻做得這麼好，那麼還有什麼是你們辦不到的呢？我相信，不管什麼事，你們一定都可以做得很好，我真的對你們的未來充滿期待。」

孩子們突然間歡呼了起來。今天開始要怎麼稱讚孩子呢？不管書讀得好不好，有沒有拿獎，有沒有選上學生會長，那都不重要，乖乖去學校才是不爭的事實！那麼辛苦的學校，我們的孩子不是只去一兩天，而是每年至少得上一百九十五天，這件事你有想過嗎？

孩子去上學是多麼令人感謝，如同奇蹟一般的事，爸媽們要何時才會明白呢？像我的孩子一樣，休學後待在家裡，打著電動慢慢變成廢人，看著那個模樣，你們馬上就會懂了，但這樣的事，你們想體驗看看嗎？

很多父母會把小孩送去私立學校或實驗小學，一年最少也要花三十萬，如果送到海外去留學，花費就更高了，可能要百萬、千萬以上。除了一年的教育費、生活費外，還要擔心孩子一個人無法自理，連媽媽也要跟著一起過去，也因而產生了所謂的候鳥爸爸。

這些要忙著工作賺錢的爸爸，一年只能見到妻小幾次，為了讓孩子受到好的教育，夫妻要長時間分隔兩地生活，候鳥爸爸的孤獨是不可言喻的，甚至有不少家庭最後因為這樣得承受離婚的痛苦。

想想看，你們家裡那些乖乖上學的孩子，為了你們省下多少錢啊！所以，我們的孩子是很棒的。植物人長年臥病在床，某天手指突然會動了，我們會把這樣的事視為奇蹟。那麼為何每天能好好活動、好好吃飯、好好玩，並且乖乖上學不算奇蹟呢？非得要愚蠢的認為到了瀕死的地步再甦醒後，才算奇蹟？

今天也一如往常的去上學、上班回來，吃了我做的飯，和我在同一個空間裡呼吸，能和我作伴的孩子與家人都是奇蹟，因為有家人，才讓我的存在出現了光。從現在開始，每當早上一睜開眼，就要從嘴裡說出源源不絕的讚美。

「今天也乖乖去上學了啊，沒有受傷也沒做壞事，真的好感謝你能這樣平安回來，感謝今天你也好好活著，感謝你來當我的兒子還有女兒。」像這樣用稱讚來填滿日常生活時，孩子潛在的能力也會被喚醒過來。

本文摘自李柳南的《媽媽的悔過書》。由采實文化授權原文轉載，欲閱讀完整作品，歡迎參考原書。