獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

記者張君豪／花蓮報導

全國目前僅存三間專門收容未成年賣淫吸毒少女的中途學校。中途學校是政府法定，用來專收容賣淫、遭受性侵害、甚至染上毒癮未成年少女的矯正教育機構。正常來說中途學校門禁森嚴宛如監獄處所，目的是為了保障遭侵害少女人身安全和個人隱私。花蓮縣南平中學這所專門收容賣淫等失能少女的中途學校，居然傳出校長修改宿舍規定，讓自己先生和兒子定期進入學校住宿過夜，讓本應門禁森嚴的中途學校變成校長家人的度假村！





▲花蓮縣南平中學驚爆該校校長違反中途學校規定，讓自己先生小孩進入校內過夜渡假。（圖／記者張君豪翻攝）

《ETtoday新聞雲》日前接獲一中途學校離職王姓組長的投訴，她反映位於花蓮縣鳳林鎮的中途學校南平中學校長詹素卿為了招待親人，居然擅自修改學校宿舍規定，讓自己先生和兒子可以定期入住學校過夜渡假，中途學校保護未成年中輟賣淫少女的森嚴門禁蕩然無存相當離譜！

投訴人王姓女老擁有國立大學研究所學歷、從17年10月應徵進入該校擔任南平中學兼任教務處教務組長，並兼任自然科代理老師。王老師說明：中途學校是根據《兒童及少年性剝削防制條例》設立，用途在安置遭性剝削、賣淫或吸毒失能的未成年少女，學校門禁森嚴一般民眾根本無法進入，甚至一般老師教職員的家人親友也無法以找人名義進入學校。

▲花蓮縣南平中學驚爆該校校長違反中途學校規定，讓自己先生小孩進入校內過夜渡假。（圖／記者張君豪翻攝）

中途學校的門禁嚴格到甚麼程度呢？王老師做了這樣的比喻：連已婚女老師要哺乳或照顧小孩都不准帶進學校，目的就是為了保護在校學習輔導的失能少女，中途學校門禁嚴格程度堪比監獄。但該校女校長詹素卿到任後，每逢周休二日就經常讓她先生開車載著行李和兒子進入校園過夜，但因中途學校並無這樣的前例，校內警衛和總務處曾勸說校長。

但詹校長堅持修改該校宿舍管理辦法；王老師表示，根據內政部管理學校宿舍方法有規定：教育機關宿舍分為教職員單人宿舍、多人宿舍；原本校長宿舍應屬於教職員單人宿舍，應為一人獨住。詹校長卻指示總務處：「校長宿舍有很多房間，應可該改為機關首長宿舍」藉此變更宿舍管理規定，成為中途學校特殊的住宿帝王條款，廣開方便之門讓自己先生和兒子以直系親屬、配偶之名方便入校探望住宿。

所以原本收容安置遭受性剝削、性交易的未成年少女的南平中學，理應做好門禁管制保護好失能少女安全，也必須盡力防範這些少女個資、隱私曝光，但詹校長卻更改校內宿舍規定，堂而皇之開方便之門，讓自己先生和兒子兩個校外男子能跨中途學校重重門禁進入專門輔導失能少女的學校內住宿。儼然把理應門禁森嚴的中途學校，當作自己家人的度假村。

王老師指出，詹校長在校內修改宿舍規定，總務處和部分老師承受很大壓力，甚至建言表示反對，請校長三思，詹校長卻堅持修改門禁、住宿相關規定，甚至當眾表示：詹堅持自己有宿舍空間的絕對使用權。詹校長甚至在會議上反問大家：「我已經結婚了，為什麼我先生不可來訪跟入住我的宿舍」校內女學生看到校長家屬也見怪不怪，南平中學該校門禁因此大開，根本形同虛設。

