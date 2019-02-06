出身台南七股養魚業　卻成為彰化成功教育事業家

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學創校29年，因以德國式師徒制為理念，近年又積極與國外名校締結雙聯學位，受到教育界好評，董事長黃正雄辦學獲得肯定，獲得中華民國私校文教協會「第六屆十大傑出教育事業家」，未來更希望繼續開創產學雙贏，打造學校與社會的永續幸福。

▲大葉大學董事長黃正雄(右)榮獲第六屆十大傑出教育事業家。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃正雄出身台南七股養殖漁業世家，一生服務公職，從行政院科員開始，一步一腳印到總統府特任副秘書長，不管在任何崗位，黃正雄一直關心教育，也不曾間斷教學工作；他說，將知識落實於社會服務，才能發揮教育的影響力。

黃正雄接任大葉大學董事長，至今已經邁入第12個年頭，在他的帶領下，大葉大學不僅是彰投雲嘉規模最大的私立大學，更是一所擁有全球視野的大學，創校29年來，已培育出5萬5千多名校友，在士農工商各領域，都能看到大葉校友傑出的表現。「十大傑出教育事業家獎」不只是對黃正雄董事長奉獻畢生精華於教育的肯定，也是對大葉大學辦學的嘉許。

▲大葉大學創辦人葉松根(左)、董事長黃正雄(中)、董事長夫人謝貴美(右)在百年百壺展覽會場合影。

黃正雄表示，學校集結了數百名博士師資，可說是學校最珍貴的人力資源寶庫，除了課堂的知識授受，學校應該營造產學研發與媒合的環境，讓老師可以貢獻所學，協助廠商開發更優質的產品。如此一來，不僅人才能夠發揮所長，也能吸引更多優秀的師資加入學校團隊，開創產學雙贏，打造學校與社會的永續幸福。

黃正雄回憶說，大學時期幸運遇到恩師管歐教授的指導，管歐教授鼓勵他畢業後往行政通才發展，多次職務調整更是承蒙管教授的推薦與保證，他一直感念在心。老師的熱情足以影響學生一生，因此他非常肯定並支持大葉大學創校以來就推動的「德國式師徒制」教育，學校一方面成立研發基地，促進中彰投產業發展與升級，開創產、學、硏三方共生共榮的合作模式，另一方面，師生運用在地原料研發創新產品，提升農產品價值。